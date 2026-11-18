Dwóch operatorów wprowadziło istotne zmiany w swojej ofercie. Najtańszy pakiet u jednego z nich to zaskakująca propozycja.

Nowa oferta Legia Mobile z zaskakującym pakietem

Operator Legia Mobile zaczął swoją działalność w Polsce w czerwcu 2026 roku. Do tej pory dawał zainteresowanym klientom trzy pakiety do wyboru:

Debiutant z 10 GB internetu za 20 złotych miesięcznie,

Kapitan z 20 GB internetu za 30 złotych co miesiąc,

Legenda ze 100 GB internetu za 40 złotych każdego miesiąca.

Każdy operator co jakiś czas zmienia jednak swoją ofertę i Legia Mobile nie jest wyjątkiem. Liczba dostępnych planów pozostała taka sama, lecz zmieniły się zarówno ich nazwy, jak i ceny oraz zawartość. Teraz zainteresowani klienci mają do wyboru następujące pakiety:

Dwunasty Zawodnik z 2 GB internetu za 12 złotych miesięcznie,

Dwie Jedenastki z 22 GB internetu za 22 złote miesięcznie,

Top Skład z 242 GB internetu za 44 złote miesięcznie.

Najtańszy pakiet (Dwunasty Zawodnik) to rzadko spotykana oferta, ponieważ na polskim rynku nie ma wiele podobnych (Otvarta ma pakiet Znakomita 5G z 5 GB internetu za 12,99 złotych miesięcznie). Z uwagi na niską cenę może być jednak atrakcyjną propozycją dla osób, które nie korzystają dużo z internetu mobilnego.

Nowa oferta i cennik Legia Mobile (źródło: Legia Mobile)

We wszystkich przypadkach klienci mają do dyspozycji również rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu w Polsce i roamingu w Unii Europejskiej oraz technologie VoLTE i Wi-Fi Calling, a także eSIM. Legia Mobile korzysta z zasięgu Play, a operatorem jest Sports Mobile Solutions.

Do tego za każdego strzelonego przez klub Legia Warszawa gola klienci otrzymają dodatkowy 1 GB. Ponadto niewykorzystane gigabajty kumulują się (pod warunkiem odnawiania się pakietu głównego) – maksymalnie do 1024 GB (nie dotyczy GB za gole – w ich przypadku nie ma limitu).

Uczestnicy programu lojalnościowego Moja eLka dodatkowo dostaną też punkty za doładowanie konta, a wszyscy abonenci Legia Mobile mogą brać udział w regularnych konkursach i akcjach, w których do wygrania są nagrody klubowe. Posiadacze klubowych karnetów i subskrypcji dostają rabat w wysokości 100% na każdy plan przez 3 pierwsze miesiące.

Rabat na drugi numer w Mobile Vikings

Z kolei ten operator zachęca klientów do wybrania dwóch planów – Sztorm lub Valhalla, ponieważ wówczas za drugi numer klient zapłaci tylko 15 złotych przez 12 pierwszych doładowań i dzięki temu oszczędzi od 240 do nawet 360 złotych w skali roku. Standardowo cennik wygląda bowiem następująco:

Sztorm ze 120 GB – 35 złotych miesięcznie (co oznacza 20 złotych oszczędności miesięcznie),

Valhalla ze 180 GB – 45 złotych miesięcznie (w przypadku tego planu promocja pozwala oszczędzić aż 30 złotych miesięcznie).

Drugi numer za 15 złotych miesięcznie przez 12 miesięcy (źródło: Mobile Vikings)

Aby skorzystać z tej promocji, oba numery muszą znajdować się na tym samym Koncie Vikinga. Drugi numer należy aktywować w ciągu 120 dni od zakupu lub opłacenia zamówienia przeniesienia numeru. Oferta obowiązuje do 19 stycznia 2027 roku.

Regulamin promocji „Duet Vikingów” (PDF)