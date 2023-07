Nowa promocja Visa – można zgarnąć 100 złotych

O takich promocjach lubimy Was informować. Jeśli macie kartę płatniczą Visa, a do tego zdecyduje się skorzystać z metody płatności Visa Mobile, to dzięki nowej promocji możecie zgarnąć 100 złotych. Wystarczy wykonać tylko kilka prostych kroków.

Visa Mobile, czyli konkurencja dla BLIKA

Zanim przejdziemy do tego, jak zgarnąć 100 złotych w najnowszej promocji, to małe wyjaśnienie dla tych, którzy do tej pory nie spotkali się z Visa Mobile. Co to takiego? Jest to stosunkowo nowa metoda płatności online, która eliminuje konieczność wprowadzania 16-cyfrowego numeru karty płatniczej przy każdej transakcji.

Aby zapłacić za zakupy online za pomocą Visa Mobile, wystarczy, że podczas dokonywania płatności podamy swój numer telefonu, a następnie zatwierdzimy transakcję w aplikacji swojego banku. Mechanizm jej działania jest więc bardzo podobny do tego, który znamy z płatności za pomocą systemu BLIK. Właśnie dlatego jest to konkurencyjne dla tego systemu rozwiązanie, któremu jednak pod względem popularności sporo brakuje do swojego głównego rywala na rynku.

Być może nawet nie zdawaliście sobie sprawy, że Wasz bank oferuje możliwość płatności za pomocą właśnie tej metody. Pierwszym bankiem w Polsce, który udostępnił swoim klientom płatności Visa Mobile, był Nest Bank, a później dołączały do niego kolejne. Z tej metody płatności mogą skorzystać też klienci ING Banku Śląskiego, a także wszyscy posiadacze kart Visa wydanych w Banku z Grupy BPS, KBS, SGB, w BS w Brodnicy, BS Rzemiosła w Krakowie lub SKOK.

Jak skorzystać z oferty?

Najnowsza promocja reklamowana jest hasłem „Z Visa Mobile tylko 3 płatności do setki!” i w tym zdaniu w zasadzie znajduje się główne założenie tej oferty, jednak wymaga ono dodatkowego wyjaśnienia. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć 100 złotych zwrotu na kartę?

Po pierwsze (jeśli się jeszcze tego nie zrobiło) należy aktywować Visa Mobile jako swoją nową metodę płatności. Można to zrobić w aplikacji swojego banku lub za pomocą dedykowanej aplikacji. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie swojej karty płatniczej w formularzu znajdującym się na stronie internetowej promocji. Później wystarczy już tylko trzykrotnie zrobić zakupy online za minimum 30 złotych, by otrzymać 100 złotych zwrotu na kartę. Jest jednak jeden haczyk.

źródło: Visa

Nie może być to dowolny sklep internetowy, ale jeden ze znajdujących się na liście, którą możecie znaleźć tutaj z podziałem na kategorie. Wśród wielu pozycji znalazły się oczywiście także popularne sklepy online, takie jak Big Star, Esotiq, ITAKA, YES, Ziaja i wiele innych. Jeśli planujecie zakupy online, to lepiej sprawdźcie listę sklepów, które biorą udział w tej promocji. W końcu szkoda byłoby zmarnować szansę na odzyskanie chociaż części pieniędzy za swoje zamówienie.