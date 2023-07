Lada chwila Samsung zacznie Was namawiać do zakupu nowych składanych smartfonów, tabletów i smartwatchy, ale jeśli nie jesteście nimi zainteresowani, to producent kusi Was promocją, dzięki której możecie dokupić smartwatch Galaxy Watch 5 za zaledwie złotówkę.

Promocja: Galaxy Watch 5 za złotówkę przy zakupie Galaxy S23

Choć Samsung skupiony jest na nadchodzącym wydarzeniu Galaxy Unpacked, które odbędzie się już w tę środę, to nie zapomina o już wprowadzonych na rynek urządzeniach. Wręcz przeciwnie – dostępna obecnie promocja zachęca do zakupu smartfona z serii Galaxy S23. Osoby, które się na to zdecydują, mogą dokupić smartwatch Galaxy Watch 5 za złotówkę.

źródło: Samsung

Co ważne: promocja obejmuje wszystkie smartfony z serii Galaxy S23, tj. Galaxy S23 8/128 GB i 8/256 GB, Galaxy S23+ 8/256 GB i 8/512 GB oraz Galaxy S23 Ultra 8/256 GB, 12/512 GB i 12 GB/1 TB. Nie ma zatem znaczenia, na który się zdecydujecie, bo w każdym przypadku będziecie mogli dobrać do niego smartwatch Galaxy Watch 5.

Jeśli jednak chodzi o zegarek, to tu już nie ma aż takiej dowolności, ponieważ za złotówkę można dokupić tylko wersję Bluetooth – LTE nie bierze udziału w niniejszej promocji. Jest jednak też dobra wiadomość – promocja obejmuje obie wersje rozmiarowe, tzn. możecie dobrać zarówno wariant 40 mm, jak i 44 mm.

9 Ocena 9.2 Ocena 9.5 Ocena 8 Ocena

Jak skorzystać z promocji?

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. W przeciwieństwie do zdecydowanej większości promocji Samsunga, w tym przypadku nie ma wymogu wypełniania formularza, wycinania kodu kreskowego z opakowania i czekania na kuriera – jeśli chcecie skorzystać z tej oferty, po prostu dodajecie smartfon i smartwatch do koszyka, a cena tego ostatniego zostanie obniżona do złotówki. Tyle.

Promocja dostępna jest zarówno w oficjalnym sklepie internetowym Samsunga, jak i u jego partnerów, w tym RTV Euro AGD, Media Expert, Komputronik i x-kom. Można z niej skorzystać do 30 lipca 2023 roku, aczkolwiek w regulaminie promocji zastrzeżono, że liczba dostępnych zegarków za złotówkę może być ograniczona.