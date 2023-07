Z taką baterią ten smartfon będzie pracował dniami i nocami

Tecno Pova Neo 3 właśnie pojawił się na oficjalnej stronie producenta. Cichy debiut w tym przypadku nie oznacza, że firma ma czego się wstydzić. Wręcz przeciwnie, bateria zdradza, że to może być bardzo ciekawy smartfon.

Robotyczny smartfon

Pierwsze, co rzuca się w oczy w Tecno Pova Neo 3, to interesujący pomysł na plecki urządzenia. Firma nazywa to „Turbo Mecha Design” i trzeba przyznać, że ostre linie nakreślone na obudowie i trapezowate odcięcie w okolicy aparatów ma w sobie coś z grubo ciosanych robotów w stylu Transformersów czy innych Gundamów.

Pova Neo 3 (Źródło: Tecno)

Sam zestaw kamer obejmuje z tyłu dwa sensory, w tym główny o rozdzielczości 16 Mpix, z diodą doświetlającą oraz 8 Mpix aparat do selfie z przodu. Tecno zastosowało na przodzie ekran LCD o przekątnej 6,82 cala, rozdzielczości 1640 na 720 pikseli i maksymalną częstotliwością odświeżania 90 Hz. Skromnie, ale w tej kategorii cenowej tak ma właśnie być.

7000 jednostek pojemności

Sercem smartfona Tecno Pova Neo 3 jest układ mobilny MediaTek Helio G85. Współpracuje on z 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Pierwszą pamięć można rozszerzyć o dodatkowe 8 GB dzięki funkcji „pożyczania” miejsca z dysku, natomiast pamięć wewnętrzną da się powiększyć dzięki gniazdu na karty microSD. Oprócz tego na pokładzie czeka minimalny zestaw dot. łączności w postaci wsparcia 4G, VoLTE, Bluetooth w nieokreślonej wersji, GPS oraz gniazda minijack 3,5 mm.

Pova Neo 3 pracuje pod kontrolą nakładki HiOS 13, bazującej na trzynastej wersji Androida. Choć ładowanie o maksymalnej mocy 18 W nie brzmi zbyt imponująco, to akumulator o pojemności 7000 mAh już tak. To o 40% więcej niż standardowe w ostatnich latach 5000 mAh. Smartfon nie będzie zatem szybko uzupełniał stanu ogniw, ale jak już zostanie naładowany do pełna, to powinien zapewnić więcej niż dwa dni pracy.

Pova Neo 3 (Źródło: Tecno)

Póki co nie wiadomo, na ile Tecno wyceniło smartfon Pova Neo 3, ani na jakich rynkach się on pojawi. Niedawny debiut firmy w Polsce daje nadzieję na to, że niepozorny budżetowiec o wielkiej baterii trafi na nasze półki sklepowe.