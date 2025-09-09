Apple obniżyło ceny iPhone 16 i iPhone 16 Plus. Jest jednak niespodzianka

Po premierze iPhone 17 i iPhone Air oraz prezentacji iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max Apple, zgodnie z tradycją, obniżyło ceny starszych iPhone’ów oraz wycofało ze sprzedaży wybrane modele.

Apple obniżyło ceny iPhone 16 i iPhone 16 Plus w Polsce. Ile teraz kosztują?

Do tej pory iPhone 16 kosztował w oficjalnym sklepie Apple 3999 (128 GB), 4499 (256 GB) lub 5499 złotych (512 GB). Od dziś, po prezentacji iPhone’a 17, smartfon jest o 500 złotych tańszy. W sklepie Apple pozostała dostępna jednak wyłącznie wersja 128 GB za 3499 złotych.

iPhone 15 i iPhone 15 Plus zniknęły dziś ze sprzedaży. Pozostał w niej iPhone 16 Plus i w jego przypadku cennik też się zmienił:

128 GB – było 4499 złotych, jest 3999 złotych,

256 GB – było 4999 złotych, jest 4499 złotych,

512 GB – było 5999 złotych, od 9 września 2025 roku ta wersja nie jest już dostępna.

Czy iPhone 16e staniał po premierze iPhone 17?

Sprawdziliśmy też, czy iPhone 16e, który dziś nie doczekał się bezpośredniego następy, również staniał. Do tej pory kosztował:

2999 złotych – 128 GB,

3499 złotych – 256 GB,

4499 złotych – 512 GB.

Okazuje się, że po premierze iPhone 17 model iPhone 16e kosztuje… dokładnie tyle samo.

iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max zniknęły ze sprzedaży w Polsce

Apple co roku wycofuje ze sprzedaży poprzednie modele z dopiskami „Pro” i „Pro Max” zaraz po prezentacji najnowszej generacji i nie inaczej jest także w tym roku. iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max nie są już dostępne w oficjalnym sklepie internetowym producenta.

Jeszcze przez jakiś czas powinniście je znaleźć u oficjalnych dystrybutorów, aczkolwiek po wyprzedaniu dostępnych egzemplarzy także w ich przypadku jedynym wyborem pozostaną najnowsze „Siedemnastki”.

