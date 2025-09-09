AirPods Pro 3 oficjalnie. Ulepszone w każdym calu

Po trzech latach od premiery poprzedniej, drugiej generacji swoich najlepszych słuchawek TWS, Apple zaprezentowało najnowsze AirPods Pro 3. Słuchawki te – mimo identycznego na pierwszy rzut oka wyglądu – mają być ulepszone w bardzo wielu aspektach, szczególnie tych najbardziej istotnych.

Lepsze brzmienie, lepsze ANC, lepsza bateria

Gdy wspomniane trzy lata temu testowałem AirPods Pro 2, uznałem je za w gruncie rzeczy naprawdę świetne słuchawki true wireless, stanowiące w zasadzie najlepszy możliwy wybór dla osób korzystających z urządzeń Apple. Już wtedy oferowały bardzo solidne brzmienie, fantastyczną redukcję hałasów i wprost bezkonkurencyjny tryb kontaktu. Nowy model ma podnosić poprzeczkę jeszcze wyżej.

Na pierwszy rzut oka, AirPods Pro 3. generacji wyglądają identycznie jak dwie poprzednie iteracje. To jednak tylko pozory, bo o ile bryła jest podobna, tak same słuchawki zostały zmniejszone, co było możliwe dzięki gruntownemu przeprojektowaniu ich wnętrza. By uzyskać jak najlepsze dopasowanie do wielu użytkowników, wykorzystano 10000 skanów uszu.

Dodatkowo, AirPods Pro 3 zyskały nowe nakładki silikonowe z piankowym wypełnieniem dla lepszej izolacji, które dostępne są teraz nie w czterech, a w pięciu rozmiarach, w tym najmniejszym XXS.

WAŻNE: Ceny nowości Apple zaskakują. Jedne są DUŻO niższe, inne wyższe

Na nowo zaprojektowano również architekturę akustyczną. Dźwięk jest krzesany z nowych przetworników z lepszą kontrolą przepływu powietrza, dzięki czemu brzmienie ma być dynamiczne, oferować żwawy bas, szeroką scenę dźwiękową oraz wysoką klarowność wokali i instrumentów. Nad całością czuwa dodatkowo adaptacyjny korektor nowej generacji.

Aktywna redukcja szumów także doczekała ulepszenia. Apple twierdzi, że AirPods Pro 3 mają oferować najlepsze ANC spośród wszystkich słuchawek dostępnych na rynku. Nowe mikrofony, poprawione algorytmy i lepsza pasywna izolacja za sprawą nowych gumek sprawiają, że ANC ma być tu dwa razy lepsze względem drugiej generacji AirPods Pro, zaś w porównaniu z pierwszą – aż o cztery razy. To robi wrażenie.

Oprócz tego, AirPods Pro 3 oferują lepszy czas pracy. Korzystając z włączonej aktywnej redukcji hałasów będzie można liczyć na 8 godzin odtwarzania muzyki, podczas gdy w poprzedniej generacji było to do 6 godzin. Z kolei w trybie transparentnym, jako aparat słuchowy, słuchawki mogą działać nawet 10 godzin.

AirPods Pro 3 (źródło: Apple)

Na tym jednak nie koniec nowości…

Towarzysze aktywności fizycznych i rozmów w innych językach

Poza zmianami w obrębie jakości dźwięku, ANC oraz baterii, Apple postanowiło dodać do swoich flagowych słuchawek coś jeszcze. I tak oto, nowe AirPods Pro 3 zostały wyposażone w optyczny czujnik tętna, który wykorzystuje światło podczerwone, migające 256 razy na sekundę. Oprócz tego, w połączeniu z iPhonem mogą być wykorzystywane do rejestrowania treningów.

A żeby słuchawki były bezpieczne podczas aktywności fizycznych, wzmocniono stopień ochrony do IP57. Oznacza to, że AirPods Pro 3 nie boją się nie tylko zachlapań, ale nawet całkowitych zanurzeń w wodzie oraz pyłów.

TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE: Debiutuje iPhone 17. Tył robi wrażenie, a przód… wymiata! Tak jak cena

Nowością jest też funkcja Live Translation, czyli tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym. Słuchawki mają automatycznie dokonywać translacji zasłyszanych słów wprost do naszych uszu, natomiast jeśli to my chcemy coś powiedzieć, możemy wyjąć iPhone’a, a wówczas wypowiedziane przez nas zdanie zostanie pokazane na jego ekranie już jako przetłumaczone. Najlepiej funkcja ta ma sprawdzać się w momencie, gdy obie osoby mają słuchawki AirPods – wówczas tłumaczenia są czytane im do uszu na bieżąco.

Niestety, bez większego zaskoczenia, funkcja ta nie będzie dostępna w języku polskim. Obsługiwane języki to – na ten moment – angielski, francuski, niemiecki, portugalskim oraz hiszpański, z kolei do końca roku pojawi się wsparcie dla kolejnych czterech: włoskiego, japońskiego, koreańskiego i chińskiego uproszczonego.

AirPods Pro 3 (źródło: Apple)

Cena AirPodsów Pro 3 i dostępność

Na koniec bardzo dobra wiadomość. Mimo tak licznych zmian, AirPods Pro 3 zostały wycenione dokładnie tak samo, jak model sprzed trzech lat. Ich cena w Stanach Zjednoczonych wynosi 249 dolarów, z kolei w Polsce musimy zapłacić za nie 1099 złotych. Możemy więc podziękować korzystnemu kursowi dolara.

Dla przypomnienia, gdy dwa lata temu Apple dokonało odświeżenia modelu AirPods Pro 2, dodając do niego złącze USB-C, w Polsce kosztowały one 1299 złotych.

Przedsprzedaż AirPods Pro 3 rusza już dziś, a wysyłka zamówień preorderowych i regularna sprzedaż startuje od 19 września.