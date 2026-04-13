Jeśli Motorola nie przesadzi z ceną, Edge 70 Pro może być Twoim następnym smartfonem

Informacje o tym modelu krążą w sieci już od kilku dni, jednak najnowsze odkrycie sprawia, że smartfon Motorola Edge 70 Pro właśnie stał się naprawdę bardzo interesujący. To może być Twój kolejny telefon.

Smartfon Motorola Edge 70 Pro może spełnić Twoje oczekiwania

Przed kilkoma dniami serwis Ytechb opublikował rendery, przedstawiające smartfon Motorola Edge 70 Pro. Dzięki temu wiadomo, że będzie on dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: granatowej, brązowej i czerwonej (w podobnym odcieniu ma występować iPhone 18 Pro). Do sprzedaży mają trafić również dwie inne – zielona i „marmurowa”, aczkolwiek ich wygląd nie został jeszcze ujawniony.

Motorola Edge 70 Pro (źródło: Ytechb)

Nowe informacje sprawiają, że smartfon Motorola Edge 70 Pro stał się naprawdę interesujący. Okazuje się bowiem, że zostanie on wyposażony w aparat ultraszerokokątny z ekwiwalentem ogniskowej 12 mm oraz teleobiektyw z optyczną stabilizacją obrazu, oferujący 3,5x zoom optyczny.

Jest też mowa, że smartfon Motorola Edge 70 Pro otrzyma także sensor Sony Lytia w przynajmniej jednym aparacie, jednak aktualnie brak bardziej szczegółowych informacji na ten temat (choć można podejrzewać, że zostanie on umieszczony w aparacie szerokokątnym).

Smartfon Motorola Edge 70 Pro – za sprawą procesu certyfikacji przed premierą – zdradził też, że producent wyposażył go w akumulator o pojemności 6500 mAh, który użytkownicy naładują przez port USB-C z mocą nawet 90 W, a zatem bardzo szybko.

Motorola Edge 70 Pro może mieć tylko jedną wadę – zbyt wysoką cenę

Kiedy w kwietniu 2025 roku w Polsce zadebiutował smartfon Motorola Edge 60 Pro, jego cenę ustalono na 2499 złotych (do Polski trafiła tylko jedna konfiguracja – 12/512 GB). Na tę chwilę nie wiadomo, czy kolejna generacja zostanie podobnie wyceniona, choć należy nastawiać się, że… niekoniecznie, patrząc na różnicę w cenach poprzednich modeli:

W związku z tym trzeba raczej spodziewać się, że smartfon Motorola Edge 70 Pro będzie kosztował bliżej 3000 złotych (aczkolwiek, zastrzegam, to przypuszczenia), choć wciąż jest nadzieja, że producent ustali cenę na bardziej „akceptowalnym” dla klientów poziomie.

Motorola wciąż nie ujawniła, którego dnia zaprezentuje ten model, ale z pewnością zrobi to jeszcze w tym lub najpóźniej w przyszłym miesiącu.