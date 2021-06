Gdyby nie procesor, ten smartfon mógłby być ciekawym flagowcem

Widzieliśmy już takie smartfony, na widok których pomyśleliśmy sobie, że wyglądają jak flagowce. Tak było m.in. w przypadku TCL 10 Plus oraz TCL 20 Pro 5G, a teraz również Tecno Phantom X. Gdyby tylko producent zastosował inny procesor, mielibyśmy do czynienia z high-endem z krwi i kości.

Tecno Phantom X mógłby być flagowcem z krwi i kości, gdyby nie procesor

Design najnowszego smartfona praktycznie nieznanej w Polsce chińskiej marki Tecno (za to niezwykle popularnej chociażby w Afryce) niewątpliwie jest na tyle oryginalny, że jedni od razu odwrócą wzrok, a inni nie będą mogli oderwać oczu od Tecno Phantom X.

Trzeba bowiem zauważyć, że jest to chyba jedyny nowy smartfon, w którym moduł aparatu umieszczono pośrodku panelu tylnego, a nie w lewym górnym rogu. Zdążyliśmy się już od tego odzwyczaić, dlatego taki „powrót do przeszłości” może być dla niektórych klientów szokiem.

Za to z drugiej strony smartfona znajduje się obustronnie zakrzywiony wyświetlacz, który pokrywa niemal całą powierzchnię panelu przedniego. Taki ekran zawsze robi duże wrażenie, nawet jeśli korzystanie z niego nie zawsze jest komfortowe dla użytkownika.

źródło: Tecno Mobile

Koniec końców, patrząc na Tecno Phantom X, same na usta ciśnie się stwierdzenie, że musi to być smartfon z wyższej półki. I byłby nim, gdyby tylko producent zastosował inny procesor. Serce tego modelu stanowi bowiem MediaTek Helio G95, który co prawda jest bardzo wydajny, ale aż prosiło się o umieszczenie w środku przynajmniej Snapdragona z serii 700 ze zintegrowanym modemem 5G.

Ponadto jedyną oszczędność, jaką można jeszcze zauważyć, jest zastosowanie wolniejszej pamięci flash, bowiem Tecno Phantom X wykorzystuje kości UFS 2.1, podczas gdy dostępne są już chociażby UFS 2.2. Podobnie w przypadku RAM – na pokładzie są LPDDR4x, a nie LPDDR5.

Specyfikacja Tecno Phantom X

Poza tym jednak specyfikacja Tecno Phantom X jest już praktycznie bez zarzutu. Smartfon ma bowiem 6,7-calowy wyświetlacz Full HD+ z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, a także akumulator o pojemności 4700 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 33 W (przez port USB-C; do 70% w 30 minut).

Najmocniejszą stroną Tecno Phantom X wydają się jednak aparaty, ponieważ na przodzie umieszczono duet 48 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i podwójną (!) diodą doświetlającą, natomiast na tyle trio 50 Mpix (1/1.3″; f/1.85; prawdopodobnie z matrycą Samsung ISOCELL GN1) + 8 Mpix z obiektywem o ultraszerokim kącie widzenia + 13 Mpix (50 mm) do fotografii portretowej z czterema diodami doświetlającymi.

Cena Tecno Phantom X na tę chwilę nie jest znana. Smartfon trafi do sprzedaży w lipcu 2021 roku, w pierwszej kolejności w Nigerii i Kenii. Osoby, które go kupią, będą mogły dołączyć do klubu VIP, zapewniającego dostęp do ekskluzywnych ofert i aktywności.