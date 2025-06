Reklamy na WhatsAppie – Meta zmienia zdanie, ale to nie to, co myślisz

Meta ogłosiła wdrożenie reklam w WhatsAppie. Teraz jednak okazuje się, że właściciel Facebooka i Instagrama zmienił swoje plany. Jednak nie tak bardzo, jakby zapewne chcieli tego użytkownicy.

Co dalej z reklamami na WhatsAppie?

Kilka dni temu Grzegorz przekazał Wam „wspaniałą” wiadomość. Przypomnę w skrócie, jeśli te wieści Was ominęły – Meta zapowiedziała, że w lubianym przez Polaków komunikatorze WhatsApp pojawią się reklamy. Teraz światło dzienne ujrzały nowe, istotne informacje, które można uznać za całkiem dobre. Przynajmniej na najbliższy czas.

Z najnowszego raportu Politico wynika, że reklamy nie trafią do WhatsAppa. Niestety nie oznacza to, że wcale, ale nie nastąpi to w ciągu najbliższej połowy roku. Zgodnie z informacjami, potwierdzonymi przez firmę Meta, nowy model reklamowy nie zostanie uruchomiony w Unii Europejskiej przed 2026 rokiem. Jednocześnie rzecznik Mety potwierdził, iż model ten jest „globalną aktualizacją i jest stopniowo wdrażany na całym świecie”.

UE ma zamiar w najbliższym czasie badać kwestię reklam, które mają zostać wdrożone do WhatsAppa. Europejscy regulatorzy chcą szczególnie przyjrzeć się ochronie prywatności i funkcjonalności modelu reklamowego, w tym sposobu wykorzystania preferencji reklamowych użytkownika. Mógłby on bowiem połączyć swoje konto na WhatsAppie w Centrum kont, do którego można dodać konta na Facebooku i Instagramie – wtedy reklamy byłyby dopasowywane z wykorzystaniem również danych z Facebooka i Instagrama.

To kolejny raz, kiedy Unia Europejska skutecznie „utrudnia” życie technologicznym gigantom, aby chronić użytkowników. Wśród innych „zwycięstw” UE można wspomnieć o zmianach w polityce Apple i „przymuszeniu” firmy do dopuszczenia innych sklepów z aplikacjami, takich jak Setapp czy Aptoide. Dokument DMA (Digital Markets Act) skomplikował też działania Google czy Microsoftu – dostęp do usług mniejszych przedsiębiorstw musi być dla użytkowników tak samo łatwy, amerykańscy giganci nie mogą tego utrudniać.

Tak mają wyglądać reklamy na WhatsAppie

Co chyba dla nas – użytkowników – najważniejsze Meta podkreśla, że planowane reklamy w WhatsAppie nie pojawią się w czatach. Zastosowanie znajdą natomiast w trzech innych miejscach:

w statusie w obrębie sekcji Aktualizacje,

jako promocja kanału w sekcji Kanały (konkretny kanał zostanie wyróżniony na liście po opłaceniu tego przez dane przedsiębiorstwo),

jako możliwość subskrypcji kanałów (użytkownicy będą mogli opłacać subskrypcję, aby zapoznać się z udostępnianymi treściami).

Rodzaje reklam (źródło: Meta)