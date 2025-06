Tam właściciele pralek Samsunga nie muszą płacić za prąd

Jeden z dostawców energii odnawialnej oraz Samsung – producent inteligentnych pralek – zawarli współpracę. Dzięki niej wybrani konsumenci nie będą płacić za prąd w konkretnych godzinach w ciągu dnia.

Samsung ruszył z nową inicjatywą

Inteligentne pralki Samsunga są niezwykle popularne na całym świecie, a teraz zyskały kolejną zaletę. Dzięki partnerstwu południowokoreańskiej marki z dostawcą energii odnawialnej Coolblue Energie, holenderscy posiadacze smart pralek połączonych z platformą SmartThings mogą nie płacić za prąd potrzebny do ich uruchomienia.

Jest kilka warunków, jakie muszą spełnić użytkownicy, ale i tak brzmi to naprawdę świetnie. Z bezpłatnej energii elektrycznej można skorzystać w gospodarstwach domowych w godzinach od 12 do 15. Co ważne, prąd nie jest wtedy objęty żadną taryfą ani podatkiem. Wszystko dlatego, iż w Holandii w tych godzinach dochodzi do największej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, konkretnie pochodzącej z farm wiatrowych i słonecznych.

Inicjatywa Samsunga i Coolblue Energie ma doprowadzić do redukcji obciążenia sieci w godzinach szczytu i przenieść je na czas, gdy produkowana jest w największej ilości. Dyrektor Coolblue Energie – Marijn van Weele – zauważa, że sprzęt AGD pochłania około 35% zużycia prądu z przeciętnego gospodarstwa domowego. Zachęcenie konsumentów do wykorzystania energii w godzinach najwyższej produkcji pozwoli na lepsze rozplanowanie zużycia w zrównoważony sposób.

Nie tylko pralki będą działały za darmo

Współpraca dostawcy energii z Samsungiem nie jest przypadkowa. Południowokoreański producent znany jest przede wszystkim z energooszczędnych urządzeń AGD, w tym pralek o najniższym zużyciu energii elektrycznej.

Aby konsumenci mogli skorzystać na współpracy Coolblue Energie z Samsungiem muszą przede wszystkim posiadać pralkę łączącą się z platformą inteligentnego domu SmartThings. Konieczne jest też podłączenie swojej pralki do systemu My Coolblue za pośrednictwem aplikacji Samsung SmartThings. Następnie z zakładki „Energia” należy wybrać opcję „Darmowe pranie”.

To nie koniec inicjatywy, bo firmy planują rozszerzyć zakres przedsięwzięcia na kolejne urządzenia. Jeszcze w tym roku na liście kompatybilnych sprzętów mają znaleźć się suszarki bębnowe Samsunga. Producent zaznacza jednak, iż wiele inteligentnych urządzeń łączy się z platformą SmartThings, więc w niedalekiej przyszłości lista może się jeszcze bardziej wydłużyć o kolejne kategorie AGD.