WhatsApp zyskuje sporo nowości. Mogą Ci się przydać

Popularny komunikator nie zwalnia tempa i właśnie zyskał zestaw nowych funkcji. Zmiany dotyczą niemal wszystkich kluczowych zakładek w aplikacji. Warto przyjrzeć się, co dokładnie się zmienia w WhatsAppie.

Nowości w WhatsAppie. Jest tego sporo

WhatsApp sukcesywnie rozwija możliwości. Najnowsze zmiany mają na celu zwiększenie ekspresji i wygody korzystania z komunikatora. Pierwszą nowością są animowane emoji, które po wysłaniu w wiadomości zaczynają się poruszać. Ich obecność jest już widoczna wśród wybranych symboli, takich jak serce czy twarz z uśmiechem.

Jeszcze więcej możliwości daje nowa funkcja tworzenia animowanych naklejek. Użytkownicy mogą przekształcać swoje ulubione nagrania w poruszające się naklejki. Kolejna nowość to naklejki społecznościowe avatarów, które można wysyłać wyłącznie w czatach jeden na jeden i tylko do osób, które również posiadają skonfigurowany avatar i są zapisane jako kontakt. Coś podobnego mamy już w Messengerze, ale tam jednak naklejki ze swoim avatarem możemy wysyłać bez ograniczeń.

Jeśli chodzi o rozmowy wideo, WhatsApp wprowadził sześć nowych filtrów i sześć efektów specjalnych, które można wykorzystać zarówno podczas rozmów, jak i w czasie robienia zdjęć. To kolejny krok w stronę uatrakcyjnienia wideorozmów, które stają się coraz bardziej powszechnym sposobem komunikacji.

Zmiany także w czatach grupowych

Sporym ułatwieniem jest także prostsze tworzenie grup. WhatsApp pozwala teraz zakładać grupy bez konieczności natychmiastowego dodawania uczestników. Wystarczy podać nazwę i zaprosić członków później, także za pomocą linku. W przypadku wysyłania kilku zdjęć i filmów jednocześnie możliwe jest teraz dodanie jednego wspólnego podpisu, a odbiorcy mogą reagować zarówno na cały zestaw, jak i na pojedyncze elementy.

W zakładce „Aktualizacje”, skupiającej funkcje Statusów i Kanałów, WhatsApp również przygotował kilka usprawnień. Administratorzy kanałów mogą teraz tworzyć ankiety ze zdjęciami przypisanymi do każdej odpowiedzi. Użytkownicy mogą również oznaczać ulubione aktualizacje z kanałów gwiazdką, co ułatwia powrót do istotnych treści w późniejszym czasie.

Co istotne, wszystkie nowości trafiają jednocześnie do użytkowników Androida i iOS-a, dzięki czemu korzystania z WhatsAppa pozostaje spójne niezależnie od systemu. Warto jednak zaznaczyć, że funkcje wdrażane są stopniowo i nie każdy zobaczy je od razu.