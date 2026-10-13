AliExpress wprowadziło ekspresową dostawę. Może też zaprosić Cię do „elity”

Niektóre zamówienia z AliExpress mogą dotrzeć do klientów już następnego dnia. Ponadto platforma zaprosi wybranych użytkowników do elitarnego grona.

AliExpress wprowadziło ekspresową dostawę

W przeszłości zakupy na AliExpress i innych platformach z Chin kojarzyły się nie tylko z niskimi cenami, ale też długim oczekiwaniem na dostawę zakupionych produktów. Dziś ani pierwsze, ani drugie nie jest już (do końca) aktualne, ponieważ chińscy giganci często wysyłają zamówienia z magazynów w Europie, a przez obowiązkowe cło zakupy na chińskich platformach straciły na atrakcyjności.

AliExpress wciąż ma jednak mocną pozycję w Polsce i szuka nowych sposobów, aby zachęcić mieszkańców kraju nad Wisłą do składania zamówień. Jedną z najnowszych zachęt jest Next-Day Delivery, czyli dostawa zakupionych produktów już następnego dnia. Jest to efekt rozwoju „lokalnej sieci logistycznej”.

W Polsce zamówienie może zostać dostarczone następnego dnia do klientów z wybranych województw:

dolnośląskiego,

małopolskiego,

mazowieckiego,

śląskiego

oraz wielkopolskiego.

Co ważne, dostawa następnego dnia jest wówczas standardową opcją dostawy – nie trzeba jej specjalnie wybierać. Z podobnego udogodnienia mogą cieszyć się również klienci w wybranych lokalizacjach we Francji (m.in. w Paryżu) i Hiszpanii (m.in. w Barcelonie, Madrycie, Sewilli i Walencji).

AliExpress zaprosi wybranych klientów do programu Elite

Wybrani użytkownicy platformy AliExpress będą mogli dołączyć do elitarnego grona, a konkretniej programu Elite, który zapewnia szereg korzyści, w tym dodatkowy rabat w wysokości 5% na produkty oznaczone etykietą „Elite”, w tym na artykuły z kolekcji Brand+, AliExpress Choice i Local+.

Do tego pierwszego dnia każdego miesiąca odbywać ma się Elite Day, w trakcie którego rabat na produkty objęte ofertą zostanie zwiększony do 8%. Ponadto członkowie programu Elite zyskają dostęp do dedykowanej obsługi klienta i możliwość bezpłatnego zwrotu produktów objętych programem w ciągu 15 dni od dostawy. Nie będą też musieli przedstawiać dodatkowych dowodów w przypadku zgłoszeń dotyczących problemów z jakością.

Zaproszenie do programu Elite otrzymają użytkownicy, którzy w ciągu ostatniego roku złożyli co najmniej pięć zamówień (w pięciu różnych dniach) i wydali ponad 800 dolarów amerykańskich lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie (w Polsce to aktualnie około 3130 złotych). Członkostwo nie wiąże się z regularną opłatą – jest bezpłatne pod warunkiem spełnienia ww. warunku.

W ten sposób AliExpress chce docenić najbardziej lojalnych klientów. Zaproszenia do programu Elite będą wysyłane od 15 października 2026 roku.

Wielka wyprzedaż na AliExpress

Przy okazji platforma informuje, że największa coroczna akcja promocyjna rozpocznie się 1 listopada i potrwa do 18 listopada 2026 roku.