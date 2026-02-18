Mówią, żebyś nie czekał(a) na nowego iPhone’a, bo szykują coś lepszego

Już 4 marca 2026 roku Apple zaprezentuje nowy, „tani” smartfon (tego dnia spodziewana jest też premiera najbardziej przystępnego cenowo MacBooka z procesorem z iPhone’a). Jeden z konkurentów ogłosił jednak, że nie warto na niego czekać, bo szykuje coś lepszego.

Nothing Phone (4a) ma być lepszym smartfonem niż iPhone 17e

Wczoraj Apple zapowiedziało kolejną konferencję, która odbędzie się 4 marca 2026 roku (początek o godzinie 15:00 czasu polskiego). Carl Pei, który stoi obecnie na czele marki Nothing, szybko odpowiedział na zaproszenie Amerykanów – ogłosił, że 5 marca 2026 roku jego firma pokaże coś ciekawszego.

Konkretniej ma to być smartfon Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro. Serwis Dealabs ujawnił już dużą część specyfikacji nadchodzących nowości, dzięki czemu wiemy, co zaoferują następcy modeli Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro.

Tańszy smartfon Nothing Phone (4a) ma być wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z adaptacyjnie dostosowywaną częstotliwością w zakresie od 30 do 120 Hz. Na jego przodzie znajdzie się też 32 Mpix aparat, natomiast na tyle „potrójny aparat 50 Mpix” z zakresem zoomu od 0,6x do 70x.

Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Smartfon Nothing Phone (4a) będzie miał również od 8 do 12 GB RAM (w zależności od wersji) i 256 GB pamięci wbudowanej oraz 63 mini diod LED w pasku Glyph Bar, a do tego obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 50 W.

Z kolei smartfon Nothing Phone (4a) Pro oferować ma 6,83-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem do 144 Hz, główny aparat 50 Mpix z sensorem Sony i optyczną stabilizacją obrazu oraz zoom do 140x i wyświetlacz Glyph Matrix. Co ciekawe, w jego przypadku jest mowa o jednoczęściowej obudowie z aluminium.

Ile będzie kosztował smartfon Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro?

Serwis Dealabs udostępnił również informacje na temat cen nowych modeli w ofercie marki Nothing:

Pamięć Dostępne kolory Cena w Belgii, Francji i Włoszech Cena w Hiszpanii i Niemczech Nothing Phone (4a) 8/256 GB biały

czarny 409 euro

(~1725 złotych) 389 euro

(~1640 złotych) Nothing Phone (4a) 12/256 GB biały

czarny

różowy

niebieski 449 euro

(~1895 złotych) 429 euro

(~1810 złotych) Nothing Phone (4a) Pro 8/128 GB srebrny

czarny 499 euro

(~2105 złotych) 479 euro

(~2020 złotych) Nothing Phone (4a) Pro 12/256 GB srebrny

czarny

różowy 569 euro

(~2400 złotych) 549 euro

(~2315 złotych)

Dla przypomnienia, poniżej ceny Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro w Polsce w dniu premiery 4 marca 2025 roku:

Nothing Phone (3a) 8/128 GB – 1569 złotych 12/256 GB – 1779 złotych

Nothing Phone (3a) Pro 12/256 GB – 2049 złotych



5 marca 2026 roku zadebiutuje nie tylko smartfon Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro

Dzień po pierwszej w 2026 roku konferencji Apple firma Nothing zaprezentuje nie tylko dwa smartfony, ale też słuchawki Nothing Headphone (a). Mają być one oferowane w czterech kolorach: białym, czarnym, żółtym i różowym w cenie 159 euro (~670 złotych) lub 149 funtów (~720 złotych).