Do oferty Canal+ dołącza nowy pakiet specjalny, w ramach którego obejrzycie najnowsze produkcje nie tylko z poziomu własnej kanapy, ale również wprost z kinowego fotela. Z którą siecią nawiązano współpracę i na ile wyceniono nowy pakiet?

Nowy pakiet specjalny w Canal+ z biletami do kina

Canal+ powiększa swoją ofertę pakietów o nowy wariant specjalny. Jego podstawą jest serwis streamingowy Canal+ Seriale i Filmy, który oferuje popularne komedie, liczne seriale kryminalne, znane produkcje, a nawet programy dokumentalne, także pokazujące polskie realia. Na platformie zgromadzono ponad 3 tysiące propozycji z różnych gatunków, od nagradzanych i prestiżowych produkcji, aż po bardziej niszowe, krótko- i średniometrażowe. Każdy więc znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku.

Nowy pakiet wyróżnia się spośród innych ciekawym dodatkiem. Poza dostępem do platformy Canal+ Seriale i Filmy, subskrybenci co miesiąc otrzymają dwa kody wymienne na bilety do jednego z 42 kin sieci Multikino, zlokalizowanych w 37 polskich miastach.

Canal+ Seriale i Filmy & Bilety Multikino (źródło: Canal+)

Wkrótce do oferty Multikina dołączą filmy takie, jak: „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”, „Kapitan Ameryka: Nowy Wspaniały Świat”, „Nosferatu”. Na kolejne miesiące zapowiedziano „Minecraft” i „Jurassic World Rebirth”. Kody wymienne na bilety, otrzymane w ramach subskrypcji, można także wykorzystać w ramach wydarzeń Multikina „Kultowe Kino” czy „OFFowe Czwartki”.

Serwis streamingowy i bilety do kina w jednym pakiecie: jak to działa?

W ramach pakietu „Canal+ Seriale i Filmy & Bilety Multikino” subskrybenci co miesiąc – za pośrednictwem drogi elektronicznej – otrzymają dwa nowe kody, które są ważne przez 90 dni od daty ich otrzymania. Kody można wymienić na bilety do dowolnie wybranego kina z sieci Multikino, nie są one również imienne, więc można je sprezentować innej osobie.

Pakiet wyceniono na 49 złotych miesięcznie z uwzględnieniem rabatu za zgody marketingowe w wysokości 5 złotych miesięcznie. Subskrypcja odnawia się automatycznie co 30 dni i można z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Oferta na powyższych warunkach obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku.