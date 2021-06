Huawei ma siłę perswazji – podobno udało mu się przekonać Nokię do zastosowania HarmonyOS

Mimo że Huawei oficjalnie zaanonsował gotowy system HarmonyOS, na rynku wciąż nie zadebiutował ani jeden nowy smartfon z nim na pokładzie. Według najnowszych doniesień, pierwszym lub przynajmniej jednym z pierwszych może być – uwaga – Nokia X60!

HarmonyOS nie tylko w urządzeniach Huawei

Stany Zjednoczone nie odpuszczają i nadal utrzymują swoje sankcje wobec Huawei. Co więcej, cały czas dokładają do listy kolejne ograniczenia. Chiński producent od jakiegoś czasu nie może implementować w swoich urządzeniach Usług Mobilnych Google, jednak stara się udowodnić, że da się bez nich funkcjonować.

Co więcej, niedawno zaanonsowano autorski system nazywany globalnie HarmonyOS, natomiast lokalnie Hongmeng OS. Szybko odniósł on sukces chińskim rynku, bowiem wielu producentów zaczyna stosować go w swoich urządzeniach, m.in. Meizu.

O tym się mówi: Nokia X60 z systemem HarmonyOS!

Świat obiegła dość szokująca informacja – Nokia podobno chce zaimplementować w swoich najnowszych smartfonach z serii Nokia X60 system od Huawei. Ma to uchronić firmę przed błędem, jaki popełniła kilka lat temu, całkowicie skupiając się na systemie Windows Mobile i odrzucając Androida. Miało to bardzo negatywne skutki, ponieważ mobilna platforma Microsoftu została ukatrupiona, a producent nie miał dla niej żadnej alternatywy.

Oczywiście Nokia nie porzuci Androida, a smartfony z HarmonyOS będą jedynie uzupełnieniem gamy produktów. Na tę chwilę nie należy się bowiem spodziewać, żeby autorski system Huawei szybko wyszedł poza Chiny.

Co wiemy o modelu Nokia X60?

Smartfon ten podobno będzie flagowcem producenta, w związku z czym możemy spodziewać się topowej specyfikacji. Na tę chwilę mówi się, że może zostać wyposażony w aparat o rozdzielczości 200 Mpix, potężną baterię o pojemności 6000 mAh, zakrzywiony ekran oraz dodatkowy wyświetlacz na wyspie z aparatami na panelu tylnym. Do tego nie powinno też zabraknąć modułu 5G.

Koncept Nokii X60 (źródło: GizChina)

W przeszłości Huawei wielokrotnie podkreślał, że chce zainteresować swoim systemem wielu producentów. W przypadku urządzeń innych niż smartfony idzie mu to bardzo dobrze, ponieważ spodziewa się, że na rynek trafi kilkaset sprzętów z jego autorską platformą na pokładzie.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku smartfonów. Co prawda rozpoczął się proces aktualizacji już wydanych urządzeń Huawei, a w kolejce czeka ~100 modeli, ale wciąż czekamy na premierę pierwszego smart-telefonu z nowym systemem chińskiego giganta na pokładzie. Czy pokaże go właśnie Nokia? Czas pokaże, ale wszyscy wypatrują go z zainteresowaniem.