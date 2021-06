Pamiętacie tablet Nokia N1? Wkrótce na rynku mogą pojawić się dwa nowe modele

Dawno, dawno temu na rynku pojawił się tablet Nokia N1 – precyzując, w listopadzie 2014 roku. Według najnowszych doniesień, wkrótce portfolio marki może wzbogacić się o kolejne dwa modele.

Fińskie przedsiębiorstwo co prawda zaprojektowało tablet Nokia N1 (z Androidem), ale jego produkcją, dystrybucją i promocją oraz wsparciem technicznym zajmował się już Foxconn. Urządzenie nie doczekało się jednak ogólnoświatowej dostępności i dość szybko świat o nim zapomniał. Jeszcze wcześniej, bo w październiku 2013 roku, zadebiutował natomiast model Nokia Lumia 2520 z systemem Windows RT, ale nie można powiedzieć, aby odniósł spektakularny sukces.

Wkrótce na rynku mogą pojawić się dwa nowe tablety marki Nokia

HMD Global skupia się przede wszystkim na nowych telefonach i smartfonach marki Nokia, choć nie są one jedynymi urządzeniami w ofercie. Do tej pory nic nie wskazywało jednak, że dołączy do niego tablet, a tymczasem wydaje się to całkiem prawdopodobne. Co więcej, w przygotowaniu jest nie tylko jeden, a aż dwa modele!

Serwis TheMobileHunt zauważył nowe urządzenia w bazie rosyjskiej agencji certyfikującej EEK. Portal Nokiamob.net przyjrzał się bliżej modelom o oznaczeniach kodowych TA-1392 i TA-1397, ponieważ umieszczony przy nich opis sugeruje, że możemy mieć do czynienia z tabletami.

W bazie EEK widnieje sformułowanie „Портативный планшетный компьютер Nokia модели”, które Tłumacz Google tłumaczy jako „Model laptopa Nokia”, podczas gdy Microsoft Translator na „model przenośnego tabletu Nokia”. Ten drugi wydaje się być bliżej prawdy, ponieważ słowo „планшетный” to właśnie tablet (wrzućcie je sobie w Google).

Niestety nie wiadomo, kiedy możemy się spodziewać premiery pierwszych tabletów fińskiej marki, za które odpowiedzialne będzie HMD Global. Widać jednak, że rynek ten cieszy się dużym zainteresowaniem producentów, ponieważ swoją propozycję z tego segmentu ostatnio oficjalnie zapowiedziało też realme.

Wygląda na to, że niedawna hossa w tym segmencie przyciąga jak magnes żądnych zysków producentów. Dla klientów to dobra wiadomość, bo im większy wybór, tym lepiej, szczególnie że rywalizacja pozytywnie wpływa także na ceny produktów. Zobaczymy jednak, jak będzie w przypadku nadchodzących urządzeń marki Nokia, ponieważ jej smartfonom często zarzuca się nieatrakcyjny stosunek ceny do oferowanego przezeń wyposażenia.