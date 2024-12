Nokia HMD Arc to słabiutki telefon, jak na 2024 rok

W dobie rosnącej konkurencji na rynku smartfonów i coraz bardziej zaawansowanych technologii, wprowadzenie urządzenia z mocno ograniczoną specyfikacją może wydawać się decyzją co najmniej zaskakującą. Mimo to HMD Global postanowiło zaprezentować model, który w 2024 roku może budzić zdziwienie. Nokia HMD Arc to urządzenie, które z pewnością nie podbije serc miłośników wydajności i nowoczesnych funkcji, ale producent kieruje je do zupełnie innej grupy odbiorców.

Specyfikacja, która pozwoli poczuć się jak kilka lat temu

Nokia HMD Arc to smartfon, który w wielu aspektach wygląda, jakby został wyjęty prosto z 2018 roku. Jego sercem jest procesor Unisoc SC9863A, czyli jednostka, która debiutowała na rynku kilka lat temu i dziś jest stosowana głównie w najtańszych smartfonach, ponieważ jej rdzenie rozpędzają się do maksymalnie 1,6 GHz. W połączeniu z zaledwie 4 GB pamięci RAM, HMD Arc nie ma szans w starciu nawet z najtańszymi urządzeniami Xiaomi czy Realme. Mam wątpliwości, czy taki smartfon dałby radę z kilkunastoma kartami Google Chrome.

Wyświetlacz na tle innych podzespołów nie prezentuje się jednak tak źle. To 6,1-calowy panel o rozdzielczości HD+ (1280 x 576 pikseli). Na próżno szukać tu również częstotliwości odświeżania ekranu wyższej niż 60 Hz. Trudno się jednak bardzo mocno doczepić do HMD, skoro nawet Apple w podstawowym modelu nowego iPhone’a nie zdecydował się na 90 Hz czy 120 Hz.

W kwestii aparatów Nokia HMD Arc zdecydowanie nie błyszczy. Główny sensor ma 13 Mpix. W 2024 roku to wartości kojarzone raczej z budżetowych tabletów, a nie smartfonów. Aparat do selfie to zaledwie 5 Mpix matryca, co również odbiega od rynkowych standardów. Dla osób, które chcą robić zdjęcia w lepszej jakości, ten model może okazać się sporym rozczarowaniem. Z kolei za dostarczanie energii odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh.

Nieco lepiej wygląda kwestia systemu operacyjnego. Smartfon działa na systemie Android 14 (Go Edition). To specjalna wersja systemu Android zoptymalizowana pod kątem urządzeń o ograniczonych zasobach sprzętowych. Co ciekawe, HMD Global obiecuje dwa lata aktualizacji zabezpieczeń, co może być kluczowe dla osób, które nie chcą co roku zmieniać smartfona. Jednak nawet ten argument może nie wystarczyć, by przekonać użytkowników do wyboru tego modelu.

Nokia HMD Arc (źródło: nokiamob)

Dla kogo stworzona jest Nokia HMD Arc?

Nokia HMD Arc to urządzenie przeznaczone przede wszystkim dla osób, które potrzebują prostego i taniego smartfona. W praktyce może znaleźć nabywców wśród seniorów lub osób korzystających ze smartfona wyłącznie do rozmów, przeglądania internetu oraz obsługi prostych aplikacji. Z tego punktu widzenia Nokia HMD Arc spełnia swoje zadanie.

Dodatkową zaletą dla użytkowników o niewielkich potrzebach jest możliwość uzyskania aktualizacji zabezpieczeń przez dwa lata. W kontekście tego, jak wiele tanich smartfonów jest pozbawionych wsparcia aktualizacyjnego, jest to jeden z niewielu „mocnych punktów” tego urządzenia. Nokia HMD Arc to również opcja dla osób, które szukają telefonu zastępczego.

Firma do tej pory nie zdradziła oficjalnie ani ceny, ani dostępności tego smartfona. O urządzeniu poinformował portal nokiamob. Trudno jednak pomyśleć, by trafił on do Europy. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne, że pojawi się on np. na rynku afrykańskim, gdzie zdecydowanie częściej pojawiają się tego typu konstrukcje.