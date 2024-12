Najtańszy w rodzinie. Realme Note 60x debiutuje na rynku

Chcesz wydać możliwie mało, ale sprawić sobie smartfon producenta, który cieszy się dobrą opinią? Mniej więcej w taką właśnie grupę odbiorców najwyraźniej wycelowany jest Realme Note 60x.

Absolutnie podstawowy smartfon Realme Note 60x debiutuje na rynku

Wydawało się, że już Realme Note 60 wprowadzony na polski rynek w październiku to tani smartfon do kwadratu, ale chiński producent postanowił udowodnić, że da się go jeszcze zubożyć. Tak właśnie powstał Realme Note 60x – model, który sprawdzić ma się u osób z niskimi wymaganiami i mocno ograniczonym budżetem.

Najważniejsza różnica pomiędzy nowym smartfonem a jego nieco starszym bratem jest taka, że Note 60x ma z tyłu absolutnie podstawowy aparat o rozdzielczości 8 Mpix, podczas gdy model bez literki x miał sensor 32 Mpix. Możliwości fotograficzne zostały więc dodatkowo ograniczone, przy czym oczko z przodu nie uległo zmianie – wciąż cechuje je rozdzielczość 5 Mpix.

Realme Note 60x (fot. Realme)

Smartfon Realme Note 60x bazuje na procesorze Unisoc T612 (bez zmian), pracującym wespół z 4 GB RAM i 64 GB pamięci masowej (Note 60 dla porównania ma, odpowiednio, 6 i 128 GB). Tę ostatnią w razie czego można rozszerzyć, wykorzystując w tym celu kartę microSD. W środku znalazło się również miejsce na akumulator o typowej pojemności 5000 mAh – obsługuje on szybkie ładowanie, ale z mocą zaledwie 10 W.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to tu także nie ma zmian – producent pozostał przy 6,74-calowym panelu IPS o rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności dochodzącej do 560 nitów. Nie zabrakło też skanera linii papilarnych w przycisku zasilania, a dopełnieniem specyfikacji jest system Android 14 z nakładką Realme UI. Całość zamknięta została w obudowie spełniającej wymogi normy pyło- i wodoodporności IP54.

Jest tanio. Cena Realme Note 60x to największy atut tego smartfona

Smartfon Realme Note 60x jest na razie dostępny na rynku filipińskim, gdzie jego cena została ustalona na 4799 pesos (równowartość ~335 złotych). Nie wiadomo jeszcze, czy urządzenie zadebiutuje także w Polsce, przy czym podstawowy model z tej serii jest dostępny do kupienia w naszym kraju – obecnie za ~430 złotych.