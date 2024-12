Airbnb zaostrza zasady przed Sylwestrem. Będzie walka z imprezowymi rezerwacjami

Sylwestrowa noc to czas, kiedy wielu z nas planuje zabawę z bliskimi. Często pierwsza zasada udanej imprezy to to, żeby odbywała się w wynajętym mieszkaniu. W tym roku jednak Airbnb postanowiło wprowadzić surowe zasady, które mogą pokrzyżować te plany. Platforma wdraża algorytmy wykrywania „imprezowych” rezerwacji, aby zapobiec organizacji hucznych zabaw w wynajmowanych lokalach.

Nowy pomysł Airbnb. Kto będzie miał problem z rezerwacją w Sylwestra?

Airbnb już od kilku lat prowadzi politykę walki z (nielegalnymi według regulaminu) imprezami w wynajmowanych mieszkaniach, a nowe zasady, zapowiedziane i wprowadzane przed tegorocznym Sylwestrem, są ich kontynuacją.

Kluczową rolę w tym rozwiązaniu odgrywa algorytm sztucznej inteligencji, który analizuje historię użytkowników. Jeśli ktoś nie ma pozytywnych opinii od wcześniejszych gospodarzy lub niedawno założył konto, jego rezerwacja złożona na ostatnią noc w roku może zostać automatycznie odrzucona. Algorytm uwzględnia również długość pobytu, miejsce zamieszkania użytkownika oraz lokalizację wynajmowanego mieszkania. W praktyce, osoba, próbująca wynająć mieszkanie na jedną noc w swojej okolicy, najprawdopodobniej napotka problemy z akceptacją rezerwacji.

Airbnb podkreśla, że zmiany mają na celu ochronę gospodarzy przed dewastacją mieszkań. W zeszłym roku system zablokował ponad 70000 rezerwacji, co według firmy znacząco zmniejszyło liczbę skarg na hałas i zniszczenia. W tym roku ograniczenia obejmą ponad 11 tysięcy miast na całym świecie, w tym popularne kierunki sylwestrowe, takie jak Paryż, Londyn czy Nowy Jork.

Nie wszyscy użytkownicy Airbnb są zadowoleni z tych zasad. Osoby, które planowały spędzić Sylwestra w kameralnym gronie i wcale nie urządzać tam dzikiej imprezy, mogą mieć trudności z wynajęciem mieszkania za pomocą aplikacji. Firma uspokaja, że użytkownicy posiadający pozytywne opinie od gospodarzy nie powinni mieć problemów z rezerwacją.

Jak zwiększyć szanse na udaną rezerwację?

Z komunikatu firmy może wynikać, że jeśli chcesz mieć pewność, że uda Ci się wynająć mieszkanie na Sylwestra, możesz podjąć kilka prostych kroków. Najważniejsze to zadbanie o dobre opinie od gospodarzy. Airbnb lepiej ocenia użytkowników, którzy wcześniej bezproblemowo korzystali z platformy wcześniej.

Jeśli jednak dopiero zakładasz konto, lepszym rozwiązaniem może być rezerwacja na dwie lub trzy noce, ponieważ system uznaje takie rezerwacje za mniej ryzykowne. Możesz też skontaktować się z gospodarzem przed dokonaniem rezerwacji, wyjaśniając, dlaczego chcesz wynająć mieszkanie.

Airbnb po raz kolejny zaostrza zasady wynajmu mieszkań na Sylwestra. Choć system działa na korzyść gospodarzy, to niektórym użytkownikom może pokrzyżować plany sylwestrowej zabawy. Aby uniknąć problemów, warto wcześniej zarezerwować lokal lub najzwyczajniej w świecie skorzystać z innej apki do rezerwacji.