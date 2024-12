Świetne wieści. Galaxy Ring będzie dostępny w większych rozmiarach

Gdy pierwszy raz miałam do czynienia z Galaxy Ringiem podczas premiery w Europie w gronie branżowych znajomych, szybko okazało się, że spora część z nich nie jest w stanie dobrać dla siebie odpowiedniego rozmiaru tegoż pierścienia. Wszystko przez to, że rozmiarówka Samsunga kończy się na rozmiarze 13, który wcale nie jest przesadnie duży. Na szczęście producent wkrótce zamierza rozwiązać tę kwestię.

Problematyczna rozmiarówka

Największą wadą pierścieni inteligentnych jest ich rozmiarówka. Po pierwsze – nie jest ustandaryzowana, przez co w ramach tego samego produktu, ale autorstwa różnych firm, możecie potrzebować zupełnie różnych rozmiarów (w moim przypadku mowa jest o rozstrzale między 10 a 12).

Po drugie – mając małe lub większe dłonie, nie sposób jest znaleźć odpowiedniego rozmiaru, bo go po prostu nie ma w ofercie. Po trzecie wreszcie – niektóre firmy, z jakiegoś dziwnego powodu, oferują rozmiary co dwa (8, 10 i 12, nic pomiędzy; tak, na ciebie patrzę, Amazfit!), przez co – ponownie – dobranie odpowiedniego rozmiaru pod siebie graniczy z cudem.

Sytuację na szczęście dostrzegł Samsung, który pierwotnie badał zainteresowanie pierścieniami na rodzimym rynku, tj. w Korei i zapewne przez to ograniczył rozmiarówkę do maks. 13. W Europie, w tym w Polsce, nie brak osób o większych dłoniach, które chciałyby korzystać z Ringa, ale nie mogą, bo po prostu jest za mały.

Żeby nie szukać daleko. Sama nie uważam, bym miała przesadnie duże dłonie, a mimo to rozmiar Galaxy Ringa, który jest dla mnie najbardziej optymalny i komfortowy (dla palca wskazującego u prawej ręki) to 11-12 (w zależności od ilości zatrzymanej wody w organizmie). Większy jest już tylko jeden rozmiar…

Będą większe rozmiary Samsunga Galaxy Ring

I tak dochodzimy do najważniejszej informacji tego tekstu – Samsung zamierza wprowadzić na rynek większe rozmiary Galaxy Ringa, o czym mówiło się już od wielu długich miesięcy. Konkrety są jednak takie, że aktualnie mowa jest o dwóch rozmiarach: 14 i 15. Dwa to niewiele, ale zawsze zrobi różnicę dla osób, którym wcześniej brakowało niewiele, by pierścień ich nie uciskał.

Wszystko wskazuje na to, jak przekazał Max Jambor, że większe wersje Galaxy Ringa – 14 i 15 – trafią na rynek w styczniu 2025. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, bo jest to po prostu pożądana rzecz. Dla klientów – bo jest gros osób, które nie mogły dopasować Ringa, bo był za mały, ale też dla Samsunga – przyciągnie więcej klientów.

A przecież nie mówimy tu wcale o tanim gadżecie. Samsung Galaxy Ring w Polsce kosztuje aż 1849 złotych.