Nie uwierzysz, do kogo Nokia kieruje ten telefon

Patrząc na dane urządzenie, od razu jesteśmy w stanie (najczęściej trafnie) określić, do kogo jest ono kierowane. W tym przypadku można sromotnie się pomylić. Nokia jednak nie strzela ślepakami – dobrze wie, co robi. I ma nadzieję, że ten telefon stanie się hitem wśród klientów.

Nowa Nokia 2660 Flip to nie telefon dla seniora

Nokia 2660 pojawiła się na rynku po raz pierwszy już w 2007 roku. Po piętnastu latach, w lipcu 2022 roku, HMD Global zaprezentowało Nokię 2660 Flip, która teraz doczekała się nowej edycji. Wyróżnia się ona nowymi wersjami kolorystycznymi – Pop Pink i Lush Green. Ta pierwsza jest już dostępna w sprzedaży, natomiast druga trafi do sklepów „wkrótce”.

źródło: Nokia

Na zdjęciach, które znajdują się na oficjalnej stronie internetowej, poświęconej nowej edycji Nokii 2660 Flip, trzymają ją w rękach wyłącznie młode osoby. Nie jest to przypadek, ponieważ producent kieruje ten model do tzw. millennialsów i Pokolenia Z, czyli osób urodzonych w roku 1980 lub latach następnych. Dlaczego? HMD Global jest świadome, że konsumenci szukają cyfrowego detoksu – coraz więcej ludzi chce odpocząć od sieci i nawiązywać bliższe kontakty w realnym świecie. Klasyczne telefony komórkowe mają pomóc oderwać się od wirtualnego uniwersum, podczas gdy smartfony skutecznie to utrudniają.

Klienci coraz chętniej sięgają po telefony z klapką i wierzymy, że to zainteresowanie będzie rosło, bo wynika z potrzeby odpoczynku od ciągłego napływu powiadomień i informacji. Chcemy mieć coraz więcej czasu na spotkania z przyjaciółmi i rozmowę, której co chwilę nie przerywa dźwięk nadchodzącego powiadomienia. Jestem pewien, że każdy z nas może wskazać jakiś piękny, ważny moment, który został zepsuty przez włączające się powiadomienia. Właśnie dlatego ponownie wprowadzamy telefon Nokia 2660 Flip, by można było w spokoju cieszyć się ważnymi momentami. Lars Silberbauer, dyrektor ds. marketingu HMD Global

HMD Global nie tylko zaobserwowało zwiększony popyt na klasyczne telefony z klapką, ale także dużą popularność materiałów z #bringbackflipphones na TikToku – mają one łącznie już ponad 49 mln wyświetleń. Niedawno też amerykańskie media donosiły o rosnącej popularności tzw. feature phone’ów wśród Pokolenia Z w USA, która ma wynikać z tego, że osoby urodzone po 1995 roku są „zmęczone ekranami” i mają poważne obawy o swoje zdrowie psychiczne.

9 Ocena

Co oferuje Nokia 2660 Flip? Specyfikacja i cena telefonu

Jak informuje producent na swojej oficjalnej stronie internetowej, Nokia 2660 Flip umożliwia nawiązywanie połączeń, wysyłanie SMS-ów i robienie zdjęć. Ma nawet latarkę, radio FM i… to w zasadzie wszystko. Ta ograniczona funkcjonalność ma być jej zaletą, bowiem jednocześnie telefon zapewnia długi czas pracy na baterii, wolność od serwisów społecznościowych i oryginalną fotografię retro. To ostatnie to bardzo kreatywne określenie możliwości wbudowanego aparatu fotograficznego, który ma rozdzielczość zaledwie… 0,3 Mpix. Nokia informuje, że umożliwi on robienie zdjęć typu lo-fi, czyli w rozdzielczości, której prawdopodobnie nie zna duża część Pokolenia Z (bo millennialsi jak najbardziej mogą ją pamiętać z czasów swojej młodości).

Nokia 2660 Flip zaoferuje swoim właścicielom również 2,8-calowy ekran QVGA w środku i 1,77-calowy QQVGA na zewnątrz, wbudowaną latarkę i radio FM, które może działać bez podłączenia zestawu słuchawkowego, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe i kilka gier, w tym Snake i Tetris. Telefon ma też 128 MB (tak, MB, nie GB) wbudowanej pamięci i slot na kartę microSD (maksymalna obsługiwana pojemność to 32 GB).

źródło: Nokia

To ważne, ponieważ Nokia 2660 Flip ma również odtwarzacz mp3, więc można ściągnąć piosenki i słuchać ich w „staromodny” sposób, czyli nie korzystając z serwisów stremaingowych. Telefon pracuje pod kontrolą systemu S30+, więc zapomnijcie o dostępie do aplikacji Google i firm trzecich jak w KaiOS. Warto też wiedzieć, że ma on także wymienny akumulator o pojemności 1450 mAh, który ładuje się poprzez przestarzałe złącze micro USB (ładowarka jest w zestawie) oraz obsługuje sieć 4G.

Nokia 2660 Flip kosztuje w polskich sklepach 349 złotych.