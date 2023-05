Trzeba zacząć się przyzwyczajać. Sztuczna inteligencja pojawiła się nawet w TikToku

Chatboty nie istnieją od dziś, jednak ich rozwój w ostatnich latach bardzo mocno przyspieszył, opanowując dziedziny, w których do tej pory były nieobecne. Moda na sztuczną inteligencję dotarła nawet do popularnych aplikacji social-media, w tym do TikToka.

AI w smartfonie, AI w komputerze, AI w lodówce

Chatboty pokroju ChatGPT stały się elementem wielu popularnych usług i produktów. Jeśli korzystamy z przeglądarki Microsoft Edge, to wiemy, o czym mowa – Bing AI został praktycznie wbudowany w ten program, zarówno na desktopie, jak i w wersji mobilnej.

Oczywiście „zasięg” chatbotów się na tym nie kończy. Powstają kolejne ulepszenia modeli językowych, a o nadchodzącej integracji sztucznej inteligencji z Windowsem 11 rozwijał się ostatnio sam Panos Panay na konferencji Microsoft Build 2023.

Na fali zainteresowania zastosowaniem AI… właściwie wszędzie, gdzie się da, dotarły do nas informacje o tym, że z własnymi testami chatbota rusza także TikTok, o czym doniosła redakcja Watchful.ai. Co prawda nie w Polsce, ale jednak.

Tako to nowy chatbot na TikToku

Bot o nazwie Tako jest obecnie dostępny dla ograniczonej liczbowo grupy testerów z Filipin. Użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące aktualnie oglądanego filmu, a także prosić o rekomendacje dotyczące kolejnych tiktoków. Można określić, jakich filmów poszukujemy, włącznie z zawężeniem wyników do produkcji jednego autora.

Tako korzysta z modelu językowego nieznanej firmy – nie jest więc dziełem od A do Z zbudowanym przez deweloperów TikToka, ani żadnego podmiotu należącego do ByteDance. Jak wyjaśniają sami twórcy, chatbot jest na razie tylko projektem testowym i nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafi do szerszego grona użytkowników.

Podobną technologię zastosował Snapchat, integrując w aplikacji chatbota o nazwie My AI – z niego akurat możemy korzystać także w Polsce. Tylko czekać, aż na identyczne pomysły wpadną przedstawiciele Instagrama i Twittera. Wygląda na to, że przed sztuczną inteligencją – przynajmniej w tej formie – uciec się już nie da.