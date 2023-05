Apple chciało, żeby słuchawki AirPods były bardziej kolorowe

AirPodsy Apple to jedno z tych urządzeń, które można opisać parafrazą słów Henry’ego Forda. W końcu można je kupić w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że jest to kolor biały. Okazuje się jednak, że pierwotnie firma myślała o wykorzystaniu nie tylko bieli.

Różowe AirPodsy? Apple miało takie w planach

Jeden z kolekcjonerów prototypów, użytkownik Twittera o pseudonimie Kosutami, podzielił się na swoim profilu zdjęciami pierwszej generacji przedpremierowych AirPodsów. Brzmi to jak coś niespecjalnie interesującego, gdyby nie to, że etui dedykowane słuchawkom nie jest śnieżnobiałe tak, jak byśmy się tego spodziewali. Obudowę ładującą pchełki wykonano w kolorze różowym. A konkretniej to zewnętrzną jej część – środek obudowy i słuchawki pozostały białe.

Źródło: Kosutami

Prototypowy zestaw opracowano w okresie przed premierą iPhone’a 7. Apple najprawdopodobniej wykonało zewnętrzną część obudowy w kolorach odpowiadających kolorystyce nadchodzącego smartfona – czarnym (Black), żółtym (Blonde), różowym (Pink) i czerwonym (Red).

Dla przypomnienia: 7. generacja iPhone’a trafiła na rynek w kolorach Jet Black, Black, Gold, Rose Gold, i PRODUCT(RED). Ze względu na fakt, że etui wykonano z poliwęglanu, a plecki iPhone’a 7 z anodowanego aluminium, użyto innego nazewnictwa, aby podkreślić różnice zastosowanych materiałów. Najprawdopodobniej opracowano również wersję dla fioletowego iPhone’a 7, który nigdy nie trafił do masowej produkcji.

AirPods Pro 2. generacji (fot. Tabletowo.pl)

Możliwe, ze gigant z Cupertino anulował kolorowe AirPodsy na etapie DVT (Design Validation Testing) lub PVT (Production Validation Testing), co miałoby oznaczać, że decyzja o wypuszczeniu wyłącznie białych zestawów zapadła na dość późnym etapie. Jaki był powód takiej decyzji – nie wiadomo.

Nie tylko AirPodsy mogły być kolorowe

Jak na kolekcjonera przystało, Kosutami dotarł również do prototypów i informacji dotyczących ładowarki MagSafe. Okazuje się, że to akcesorium też mogło otrzymać inne wersje kolorystyczne. Na zdjęciach widać urządzenie w kolorze złotym, niebieskim, czy odcieniu podobnym do koloru Space Gray. Prototypy w podobnych kolorach były opracowywane także do niewydanej wersji MagSafe w formie podstawki, nazywanej MagicCharger.

Źródło: Kosutami

Niewykluczone, że na świecie jest jeszcze wiele produktów i projektów Apple, które uzyskały swoją fizyczną formę, ale nigdy nie weszły do masowej produkcji. Ciekawe, ile takich prototypów czeka na odkrycie wśród znajdujących się na strychach czy piwnicach pudeł, ukrytych przed wzrokiem ciekawskich.