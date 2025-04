Nowy zegarek Garmina pokazany. Tym razem nie musieliśmy czekać aż 4 lata

Do bogatej oferty zegarków Garmina dołączył właśnie model Vivoactive 6. Producent chwali się m.in. funkcją inteligentnego budzika.

Oto co oferuje Garmin Vivoactive 6

We wrześniu 2023 roku zadebiutował Garmin Vivoactive 5, który został wprowadzony jako następca sportowego zegarka sprzed wówczas czterech lat. Trzeba przyznać, że użytkownicy musieli długo poczekać na kolejną generację w przypadku poprzednika. Tym razem jednak amerykańska firma z siedzibą w Szwajcarii nie kazała potencjalnym klientom wykazać się aż tak sporą dawką cierpliwości.

Garmin Vivoactive 6 właśnie pojawił się na rynku. Wśród zalet firma wymienia jaśniejszy wyświetlacz niż w starszej generacji, aczkolwiek nigdzie nie podaje dokładnej wartości. Miejmy jednak nadzieję, że jest jaśniejszy od mocno przeciętnego w tej kwestii ekranu Garmina Fenix 8. Wyświetlacz ma 1,2 cala i rozdzielczości 390 x 390 pikseli. Chroniony jest warstwą szkła Corning Gorilla Glass 3 i obsługuje tryb Always On Display.

Jak przystało na sportowy zegarek Garmina, na pokładzie mamy długą listę wspieranych aktywności fizycznych. Vivoactive 6 zawiera bowiem ponad 80 fabrycznie załadowanych aplikacji sportowych (w tym spacery, bieganie, jazda na rowerze i pływanie), a także nowe codzienne sugestie treningowe z planami dla tych, którzy lubią spacerować. Do tego dochodzą plany treningowe, które przykładowo pozwalają podnieść tempo biegu czy ogólną wydolność fizyczną.

Monitorowanie to jego drugie imię

Poza codziennym rejestrowaniem kroków, spalonych kalorii czy pulsu, omawiany zegarek monitoruje minuty umiarkowanej i intensywnej aktywności, VO2 max, a także może ocenić wydajność organizmu. Warto jeszcze wspomnieć o trybie wózka inwalidzkiego, który pozwala na liczenie liczby pchnięć i nie tylko.

Nie zabrakło funkcji monitorowania snu i wykrywania drzemek. Garmin Vívoactive 6 ma opcję oceniania snu, która pod uwagę bierze czas spania, a także czas trwania poszczególnych faz – sen płytki, głęboki i REM.

Producent chwali się narzędziem o nazwie Inteligentny budzik, które analizuje etapy lekkiego snu we wskazanym przez użytkownika oknie czasowym, aby delikatnie obudzić go za pomocą wibracji. Po przebudzeniu dostępny jest poranny raport zawierający informacje o śnie czy gotowości treningowej.

Garmin nie podaje pojemności akumulatora, ale wspomina, że zegarek powinien wytrzymać do 11 dni bez ładowarki lub do 5 dni przy włączonej funkcji Always On Display. Warto jeszcze zauważyć, że na pokładzie znalazł się czujnik tętna poprzedniej generacji – Elevate 4 zamiast Elevate 5, który trafił już na pokład chociażby modeli Venu 3 czy Fenix 7 Pro.

To wszystko zamknięte jest w obudowie o wymiarach 42,2 x 42,2 x 10,9 mm i wadze 23 g (36 g z dołączonym silikonowym paskiem). Do wykonania ramki posłużyło anodyzowane aluminium, a pozostała część obudowy to tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym.

Cena Garmin Vivoactive 6 i dostępność

Ten zegarek sportowy będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych – Black/Slate, Bone/Lunar Gold, Jasper Green i Pink Dawn. Cena sugerowana to 1419 złotych. Znajdziecie go na stronie producenta i najpewniej też w dużych sklepach z elektroniką.