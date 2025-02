Najszybsze 5G w Polsce? Pierwsze wyniki z 2025 roku

Który operator oferuje najszybsze 5G w Polsce na początku 2025 roku? Dzięki nowemu raportowi znamy już odpowiedź na to pytanie. Zestawienie powstało w oparciu o wyniki blisko 160 tysięcy pomiarów dokonanych przez użytkowników aplikacji RFBenchmark.

Kto ma najszybsze 5G w Polsce? Ranking za styczeń 2025

Liderem 5G w Polsce na początku 2025 roku jest T-Mobile. W styczniu osiągnął najwyższe średnie prędkości pobierania, jak i wysyłania danych, notując – odpowiednio – 381,2 Mb/s oraz 60,9 Mb/s. Na drugim miejscu, z niewielką stratą, uplasowało się Orange, a podium zamyka Play – już z wyraźnie niższymi prędkościami pobierania.

Zarówno pomarańczowy, jak i fioletowy operator zdołali jednak zaoferować swoim klientom niższy ping niż T-Mobile. W każdej z trzech kategorii najsłabszy okazał się Plus, co najprawdopodobniej wynika z opieszałości w przechodzeniu na pasmo C. Kompletne zestawienie przedstawia się następująco:

Prędkość pobierania 5G Prędkość wysyłania 5G Ping 5G T-Mobile 381,2 Mb/s 60,9 Mb/s 23,3 ms Orange 347,8 Mb/s 57,3 Mb/s 20 ms Play 207,1 Mb/s 52,9 Mb/s 22,2 ms Plus 135,6 Mb/s 30,4 Mb/s 26,3 ms

A jak wygląda sytuacja w przypadku 4G / LTE?

W styczniu 2025 roku T-Mobile okazał się też najlepszym operatorem w kontekście prędkości pobierania 4G / LTE (53,8 Mb/s), ale już prędkości wysyłania wyższe notowali klienci Play (23,8 Mb/s). Orange ma stabilną trzecią pozycję w obu kategoriach (choć równocześnie oferuje najniższy ping). Najsłabszy zaś ponownie okazał się Plus, choć jego straty nie są tu już aż tak wyraźne.

Prędkość pobierania 4G / LTE Prędkość wysyłania 4G / LTE Ping 4G / LTE T-Mobile 53,8 Mb/s 22,3 Mb/s 31,3 ms Play 42,3 Mb/s 23,8 Mb/s 28,6 ms Orange 41,3 Mb/s 20,6 Mb/s 26,9 ms Plus 40,4 Mb/s 18,9 Mb/s 39,4 ms

Zestawienia RFBenchmark to cenny wskaźnik, ale pełny obraz sytuacji poznamy, gdy swoje wyniki opublikuje także SpeedTest, co powinno się zadziać w ciągu kilku najbliższych dni. Niemniej już teraz wygląda na to, że inwestycje T-Mobile w rozwój swojej sieci nadajników 5G przynoszą oczekiwane rezultaty.