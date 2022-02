Ultramobilne AMD Ryzen 6000 – na nich też pograsz

Początek roku przyniósł wiele nowości, a także zapowiedzi. AMD ogłosiło m.in. procesory mobilne AMD Ryzen 6000, które są pierwszymi laptopowymi Ryzenami wyposażonymi w zintegrowane układy graficzne RDNA 2. Jak się okazuje, mogą one zdawać egzamin nie tylko w przypadku biurowych zastosowań. Najnowsze informacje wskazują, że niskonapięciowe układy Czerwonych mogą nadać się do gier komputerowych, będąc idealnymi propozycjami dla wydajnych laptopów do pracy i zabawy w bardziej kompaktowych gabarytach.

Reklama

Ultramobilne AMD Ryzen 6000 zapewnią wysoką wydajność w grach?

Wszystko wskazuje na to, że AMD nieźle dopracował swoją architekturę Zen 3+, bowiem niskonapięciowe układy z nadchodzącej serii AMD Ryzen 6000 są zdecydowanie wydajniejsze niż obecna generacja Ryzen 5000 z dopiskiem U. Dzięki ulepszonej architekturze oraz niższemu, bo 6-nm procesowi litograficznemu TSMC AMD podniosło bazowe zegary rdzeni nawet o 40% – to fenomenalny wynik, patrząc na to, że mamy do czynienia z procesorami o TDP na poziomie zaledwie 15 W.

Według zapewnień producenta, zmiany wpływają pozytywnie także na czas na baterii, bowiem podczas testów firma uzyskiwała dodatkowe 3 godziny pracy na jednym ładowaniu. Kolejną z większych zmian jest nowy zintegrowany układ graficzny, oparty na architekturze RDNA 2, który ma zapewnić o 81% wyższą wydajność. Dla przypomnienia, poprzednie generacje Ryzenów były wyposażane w już nieco przestarzałe GPU Vega, wytwarzane w 14-nm procesie litograficznym.

Reklama

źródło: Engadget

Na wykresie został porównany jeden z topowych przedstawicieli serii AMD Ryzen 6000, czyli Ryzen 6800U, wraz z poprzednią generacją – czyli układem Ryzen 5800U oraz konkurencyjnym procesorem Intel Core i7-1185G7, którego wskaźnik TDP jest równy 28 W. Warto dodać, że AMD nie miało dostępu do procesorów 12. generacji, a testy byłyby bardziej miarodajne, gdyby zestawiono tu układ obecnej generacji – przykładowo i7-1280P. Jeszcze jednak przyjdzie czas na takie porównania.

W zastosowaniach bardziej profesjonalnych – takich jak enkodowanie wideo, Ryzen 6800U cechuje się 2,17-krotnie wyższą wydajnością, a największa różnica zauważalna jest w przypadku renderingu 3D, gdzie zintegrowany układ graficzny Radeon 680M zapewnia 3,31x większą wydajność niż i7-1165G7. W grach różnice także są zauważalne, bowiem niskonapięciowa propozycja AMD w Assassin’s Creed Valhalla uzyskuje aż 47 FPS (1080p, ustawienia niskie), miażdżąc procesor Intela.

źródło: Engadget

W Shadow of the Tomb Raider Ryzen 6800U gwarantuje 68 ramek obrazowych wyświetlanych w każdej sekundzie, podczas gdy i7 zaledwie 36, natomiast w polskiej produkcji – Wiedźminie 3 różnica nie jest tak ogromna, bo procesor Czerwonych uzyskuje tu 57 FPS, a Intel – 42 FPS. W ogólnym rozrachunku widać, że nowy układ graficzny RDNA 2 zapewnia wysoki skok w wydajności. Dzięki temu nawet ultrabooki wyposażone w procesory AMD Ryzen 6000 będą nadawały się do gier – co jest dobrą wiadomością.

Warto dodać, że AMD cały czas rośnie w siłę – a układy AMD Ryzen 6000 na pewno mu w tym pomogą. Sukces potwierdzają dane podsumowujące ubiegły rok – AMD jest warte 197,75 mld dolarów, czyli więcej niż Intel, którego kapitalizacja rynkowa jest równa 197,24 mld dolarów. Wynik ten został wzmocniony przez przejęcie Xilinx, dzięki któremu zyskano aż 428 mln nowych akcji na giełdzie.

To bardzo dobry wynik, zważywszy na to, że jeszcze 6 lat temu firma była na krawędzi bankructwa. Wydanie procesorów Ryzen było tutaj kluczowe, bowiem sprawiło, że gigant osiągnął ogromny sukces.