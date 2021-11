TSMC priorytetowo traktuje Apple, dlatego AMD zleci produkcję procesorów w 3 nm Samsungowi

Wszystko wskazuje na to, że AMD może być pierwszym producentem procesorów, którego układy będą produkowane w fabrykach Samsunga w całkowicie nowym, 3-nm procesie litograficznym. Co więcej, Czerwoni notują ogromny wzrost sprzedaży w ciągu kilku ostatnich lat, do którego przyczyniła się duża popularność procesorów Ryzen.

AMD ma dość traktowania Apple priorytetowo

Jak się okazuje, TSMC, czyli jeden z największych producentów mikroukładów na świecie, ma coraz lepsze stosunki z Apple, ponieważ gigant z Cupertino zamawia coraz więcej procesorów u tajwańskiego producenta półprzewodników. Warto dodać, że AMD jest niemalże od zawsze związane z TSMC – nawet kilkanaście lat temu, gdy układy FX zdecydowanie odbiegały od konkurencji. Czerwonym nie podoba się jednak to, że relacje Apple i TSMC tak się zacieśniły, dlatego rozważają zmianę partnera.

Głównym powodem chęci zmiany fabryk przez Advanced Micro Devices rzekomo są priorytety produkcyjne – TSMC już w pierwszej połowie 2022 roku ma zacząć produkcję pierwszych układów dla Apple, bazujących na 3-nm procesie litograficznym. Amerykanie podobno nie są zadowoleni, że Tajwańczycy priorytetowo traktują zamówienia od giganta z Cupertino.

W związku z tym mówi się, że Advanced Micro Devices skieruje swoje kroki do Samsunga i właśnie jemu zleci produkcję procesorów w 3-nm procesie technologicznym. Co ciekawe, podobne zamiary ma mieć również Qualcomm.

Wysokie wyniki sprzedażowe Czerwonych

Dodatkowo portal IC Insighst podaje, że AMD ma pojawić się w zestawieniu najlepiej prosperujących producentów półprzewodników w 2021 roku, i to w pierwszej dziesiątce listy. Sprzedaż mikroukładów Czerwonych w obecnym roku poprawiła się o aż 65% w porównaniu do poprzedniego.

Liczby są naprawdę imponujące, bowiem AMD może w 2021 roku fiskalnym zaraportować przychód w wysokości aż 16 mld dolarów. Dla porównania, w poprzednim roku amerykańska firma wygenerowała przychody na poziomie 9,8 mld dolarów, natomiast dwa lata wcześniej „tylko” 6,8 mld.

Najprawdopodobniej głównym powodem tak wysokiego wzrostu sprzedaży są procesory AMD Epyc 3. generacji oraz AMD Ryzen 5000, które oferują naprawdę wysoką wydajność w atrakcyjnej wycenie.