TIER da nam darmowe przejazdy – wystarczy nauczyć się parkować

Warszawa jest kolejnym miastem, w którym aplikacja TIER będzie nagradzać użytkowników swoich hulajnóg za dobre parkowanie. Sprawa jest banalnie prosta: wystarczy skorzystać z odpowiednio oznaczonego miejsca i otrzymać gratis. Czy to sposób na porozrzucany wszędzie sprzęt?

Nie wiem jakie są Wasze doświadczenia w miejskiej dżungli, ale ja zdecydowanie zbyt często dostrzegam urządzenia wynajmowane na minuty, które bez ładu i składu zostały pozrzucone na ulicy. Brak estetyki to jedno, ale w określonych sytuacjach może to stanowić zagrożenie. Firma Tier wspólnie z władzami niektórych miast postanowiła uporać się z tym problemem. Tym razem do zaszczytnego grona dołączyła Warszawa. Zachętą będą oczywiście profity dla klientów.

Hulajnoga Tier (źródło: Tier)

TIER rozda darmowe minuty

28 kwietnia (czyli wczoraj) firma rozpoczęła akcję gratyfikowania swoich użytkowników za parkowanie hulajnóg w wyznaczonych do tego miejscach. Te zostały wybrane na mocy współpracy TIER z urzędem miasta. Wszystko wyszczególniono w aplikacji – wystarczy pozostawić sprzęt w odpowiedniej strefie, a operator za każdym razem nagrodzi nas darmową minutą.

W mieście najwięcej stref do parkowania znajdziemy w okolicach Centrum, Mokotowa, Pragi oraz na Powiślu. Przykładowe miejsca to m.in. stacje metra na Alejach Jerozolimskich, Alejach Ujazdowskich, przy Stadionie Narodowych czy na ulicach Belwederskiej oraz w okolicy Placu Zbawiciela.

Co istotne, stolica Polski nie jest pierwszym miastem, w którym udostępniono taką opcję. Wcześniej za poprawne oddawanie sprzętu nagradzani byli mieszkańcy Trójmiasta, Krakowa, Kołobrzegu, Szczecina i Słupska. Wszystko po to, aby uporać się z uciążliwym problemem pozostawiania sprzętu w miejscach kompletnie do tego nie przeznaczonych.

Jeżeli chodzi o czysto techniczną stronę procesu, to jest on bardzo prosty. Po zalogowaniu się do aplikacji możemy wybrać przebieg trasy z punktu startowego aż do parkingu. Po odwiezieniu hulajnogi na miejsce, do naszego konta przypisana zostanie jedna gratisowa minuta. Zostanie ona wykorzystana w trakcie kolejnego przejazdu. Pamiętajmy jednak, że nadal można parkować poza omawianymi specjalnymi strefami. Wówczas jednak nie otrzymamy gratisowego czasu przejazdu, a dodatkowo musimy pamiętać o znalezieniu odpowiedniego miejsca – np. takiego, które nie jest uciążliwe dla pieszych.

