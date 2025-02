Perplexity Pro na rok za darmo! Kto może skorzystać?

Jeden z operatorów świadczących usługi w Polsce ogłosił nową ofertę. Dzięki niej klienci mogą przez rok korzystać z subskrypcji Perplexity Pro za darmo. Do kogo skierowano tę propozycję?

Perplexity – asystent sztucznej inteligencji i rywal Gemini

Perplexity to chatbot sztucznej inteligencji, który niedawno zawitał na urządzeniach z Androidem i zasłynął jako silny rywal Gemini. Technologia ta obsługuje język polski, swoją funkcjonalnością przypomina asystenta opracowanego przez Google i – poza typowymi opcjami oczekiwanymi od chatbotów AI – oferuje także kilka innych zadań. Wśród nich twórcy wspominają m.in. o możliwości zarezerwowania stolika w restauracji, zamówienia przejazdu, a także generowania wiadomości czy podsumowania wybranego artykułu. Ta wielozadaniowość i planowane zintegrowanie Perplexity z popularnymi aplikacjami, takimi jak Kalendarz Google czy Gmail, sprawia, że asystent ten może w przyszłości stać się potężną konkurencją dla Gemini.

Narzędzie to oferuje także opcję przypominającą Gemini Live, czyli możliwość płynnej rozmowy z botem sztucznej inteligencji. Niestety, w darmowej wersji Perplexity funkcja ta jest mocno ograniczona – można zadać zaledwie pięć pytań, a miesięczna wartość subskrypcji Pro wynosi 99 złotych. Jest jednak sposób, aby skorzystać z tej usługi za darmo i to przez okrągły rok.

Cennik subskrypcji (źródło: Perplexity)

Subskrypcja Perplexity Pro przez rok bez opłat

Operator T-Mobile ogłosił, że „otwiera drzwi do świata AI” – jego klienci, uczestniczący w programie Magenta Moments, mogą przez rok korzystać za darmo z subskrypcji Perplexity Pro. Wersja ta pozwala m.in. na nieograniczone bezpłatne przesyłanie zapytań do bota, dostęp do ponad 300 profesjonalnych wyszukiwań dziennie czy możliwość udostępniania nieograniczonej liczby plików. Usługa jest już dostępna dla obecnych i nowych użytkowników narzędzia.

Aby włączyć bezpłatną subskrypcję asystenta Perplexity wystarczy aktywować ją w aplikacji „Mój T-Mobile”, jednak trzeba to zrobić do 28 lutego 2025 roku. Warto się pospieszyć, bo kody są limitowane i pula może się wyczerpać. Po otrzymaniu kodu należy go wpisać na stronie internetowej.