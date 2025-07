Agent to ChatGPT na sterydach. Wielka premiera OpenAI

Oto najnowsze dzieło OpenAI. Agent pokazuje prawdziwie użyteczną stronę sztucznej inteligencji, nie tylko odpowiadając na pytania użytkowników, ale też wykonując za nich najrozmaitsze zadania, dokonując przy tym głębokiej analizy danych. Bez wątpienia jest to jedna z najważniejszych premier w światku AI na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Co to jest ChatGPT Agent? OpenAI stworzyło hybrydę

Agent to olbrzym, stojący na trzech nogach: jedną jest Operator (zdolny do wchodzenia w interakcje ze stronami internetowymi), drugą Deep Research (z umiejętnością dogłębnego wyszukiwania i syntetyzowania informacji), trzecią zaś ChatGPT (zapewniający płynność konwersacji i dobre zrozumienie intencji użytkownika).

Połączenie tych elementów sprawia, że Agent potrafi wykonywać najrozmaitsze, nawet bardzo złożone zadania za użytkownika – od początku do końca. Wykorzystuje w tym celu własny wirtualny komputer, zapewniając pełne bezpieczeństwo i prywatność. Zanim zaś podejmie jakąkolwiek wiążącą decyzję, najpierw poprosi o zgodę.

A co w ogóle potrafi ChatGPT Agent?

Może na przykład spojrzeć do kalendarza i zaproponować najlepszy termin na spotkania, analizując także treść wiadomości w skrzynce pocztowej. Może zaplanować obiad w wybranym stylu i zamówić potrzebne składniki. Może też porównać ze sobą kilka ofert i na podstawie swoich wniosków stworzyć (edytowalną) prezentację.

W pracy może się przydać do automatyzacji powtarzalnych zadań, zarządzania terminarzem czy tworzenia i aktualizowania dokumentów. W życiu osobistym – do planowania wyjazdów, organizowania przyjęć czy też wyszukiwania specjalistów.

Agent łączy w sobie mocne strony pozostałych narzędzi. Operator już wcześniej umożliwiał przewijanie i klikanie w sieci, ale nie potrafił tworzyć szczegółowych raportów. Deep Research z kolei oferowało głęboką analizę i generowanie raportów, lecz nie potrafiło wchodzić w interakcję ze stronami WWW. Teraz te możliwości zostały połączone, a ChatGPT sprawia, że komunikacja pomiędzy nimi a użytkownikiem jest płynna i naturalna.

Ostatni element daje także dostęp do dodatkowych funkcji. Agent może otwierać strony za pomocą przeglądarki testowej lub wizualnej, jest w stanie pobierać pliki i wchodzić z nimi w interakcje, może uruchamiać polecenia w terminalu… Co ciekawe, Agent może również wykonywać zadania cyklicznie (np. co tydzień generować raport na dany temat).

Wyniki robią wrażenie

Bez zaskoczenia – w poszczególnych testach Agent wypada lepiej niż jego składniki z osobna. Poniżej możesz zobaczyć kilka wykresów:

źródło: OpenAI

Agent jest już dostępny dla subskrybentów usługi ChatGPT

Z funkcji Agenta już teraz mogą korzystać subskrybenci planów Pro, Plus i Team. Wystarczy, że w menu narzędziowym wybiorą tryb agenta. Można to zrobić w dowolnym momencie rozmowy. Abonament Pro pozwala wysłać 400 wiadomości miesięcznie, a Plus i Team – 40. Użytkownicy wersji Entertprise i Education uzyskają dostęp w nadchodzących tygodniach.

OpenAI zapowiada w dodatku, że ta premiera to dopiero początek i w nadchodzących miesiącach Agent będzie dynamicznie rozwijany i wzbogacany o kolejne funkcje. Dzięki temu z czasem będzie stawać się coraz bardziej użyteczny dla coraz większej liczby osób.