Nowość w iOS 19 wydłuży czas pracy iPhone’a. Apple sięgnie po AI

Nowość w iOS 19, jeśli będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, może okazać się jedną z ulubionych funkcji dla wielu użytkowników iPhone’ów. Dowiedzieliśmy się również o planowanych zmianach w Apple Home oraz nietypowym błędzie w aplikacji Wiadomości.

iOS 19 może wydłużyć czas pracy bez ładowarki

iPhone’y nie słyną z dużych akumulatorów, aczkolwiek niektóre modele – m.in. za sprawą dobrej optymalizacji iOS – mogą pochwalić się całkiem niezłym czasem pracy. Dobrym przykładem jest chociażby iPhone 16 Plus czy iPhone 16 Pro Max. Nie jest to jednak zasadą, bo taki iPhone 14 Pro wypada mocno przeciętnie.

Spory skok w kwestii czasu pracy powinno zapewnić przejście Apple na akumulatory węglowo-krzemowe. Jednak taka zmiana będzie odczuwalna tylko w przypadku najnowszych smartfonów, które dostaną nowy typ akumulatorów. Natomiast nowość, którą ma przynieść iOS 19, powinni odczuć użytkownicy wszystkich wspieranych modeli.

Apple ma bowiem wprowadzić funkcję optymalizacji zużycia energii, która pod uwagę będzie brała wychwycone wzorce użytkowania iPhone’a. Trendy pozwolą ustalić, kiedy system może zmniejszyć zasoby przyznawane poszczególnym aplikacjom i funkcjom, co z kolei zmniejszy zużycie energii. Docelowo powinno to przełożyć się na wydłużenie czasu pracy.

Rozwiązanie ma powstawać z myślą o iPhonie 17 Air (bezpośrednim konkurencje zaprezentowanego dziś Samsunga Galaxy S25 Edge), którego smukła obudowa nie pozwoli na umieszczenie sensownego akumulatora. W związku z tym, czas pracy będzie raczej słaby, a w jego wydłużeniu ma pomóc właśnie omawiane narzędzie oparte o AI. Trafi ono jednak nie tylko na pokład tego modelu, ale również pozostałych smartfonów z Cupertino, które załapią się na iOS 19.

iOS 19 (źródło: Fpt/YouTube)

Ważna zmiana w Apple Home

Należy przypomnieć, że iOS 16.2 przyniósł zaktualizowaną wersję architektury Apple Home, która charakteryzowała się m.in. sprawniejszą współpracą akcesoriów inteligetnego domu. Owszem, nowa architektura została wycofana kilka tygodni później ze względu na liczne problemy, ale powróciła w iOS 16.4 i została z nami na stałe.

Jeśli ktoś jeszcze nie przesiadł się na nowsze rozwiązanie, powinien się pospieszyć. Otóż wraz z iOS 19 obsługa starszej architektury Apple Home zostanie wycofana. Oznacza to, że od jesieni 2025 roku za jedyną słuszną będzie uznawana nowa architektura. Warto więc przygotować się na zbliżające się zmiany i sprawdzić, czy urządzenia w domu dogadają się z Apple Home po zainstalowaniu iOS 19.

Warto dodać, że niedawno do użytkowników iPhone’ów trafił dość nudny iOS 18.5. Natomiast tegoroczna, duża aktualizacja, zapowiada się coraz ciekawiej. Podobno iOS 19 wprowadzi przeprojektowany interfejs, a także iPhone’y zyskają tryb podobny do Samsung DeX. Apple ma dodać jeszcze ulepszone łączenie się z publicznymi sieciami Wi-Fi.

Jeden znak uniemożliwia wysłanie wiadomości

Kojarzycie marki Dolce & Gabbana, H&M czy Tiffany & Co? W nazwach każdej występuje znak &. Okazuje się, że sprawia on problemy w aplikacji Wiadomości.

Co ciekawe, problem dotyczy wiadomości głosowych. Chodzi bowiem o funkcję transkrypcji – oprogramowanie Apple zna nazwy powyższych film, więc podczas transkrypcji słusznie korzysta ze znaku &, a nie ze słowa „and” lub litery „i”. Jednak to właśnie użycie etki sprawia, że odbiorca nie otrzymuje żadnej wiadomości. Początkowo widzi trzy kropki w oknie rozmowy, tak jakby ktoś właśnie pisał wiadomość, a następnie wiadomość całkowicie znika i nigdy nie dociera do drugiej osoby.

Problem wynika z działania silnika transkrypcji Apple, który nie radzi sobie ze znakiem &, powodując błąd. Ten błąd odbierany jest jako próba ataku z wykorzystaniem złośliwej wiadomości i ostatecznie wiadomość nie dociera do odbiorcy.