Ten elegancki naszyjnik kryje ciekawą funkcję. W sam raz na lato

The90 Gem to dość nietuzinkowe urządzenie ubieralne. Mamy bowiem do czynienia ze smart naszyjnikiem.

Smart naszyjnik z czujnikiem UV i aplikacją

Urządzenia ubieralne mają różną formę, nie tylko popularnych smartwatchy i sportowych opasek. Przykładowo The90 Gem jest naszyjnikiem, który może być zarówno świetnym dodatkiem do już noszonego zegarka z funkcjami smart, jak i również bardziej samodzielnym produktem, mierzącym dość kluczowy parametr.

Zanim przejdziemy dalej, wypada wspomnieć, że naszyjnik jest dziełem firmy The90. Została ona założona przez Stacy Salvi, która ma zdecydowanie spore doświadczenie w urządzeniach ubieralnych. Otóż spędziła ona osiem lat w firmie Fitbit – przed i po przejęciu przez Google.

Omawiany naszyjnik powstał z myślą o kobietach, które chcą monitorować poziom ekspozycji na promieniowanie UV. Urządzenie jest wyposażone w czujniki mierzące promieniowanie UVA i UVB. Pozwala na sprawdzanie danych w czasie rzeczywistym, jak i także podgląd poziomu ekspozycji w ciągu całego dnia.

źródło: The90

Do przeglądania danych służy towarzysząca aplikacja – wymiana danych odbywa się za pośrednictwem technologii Bluetooth Low Energy (BLE). Co ciekawe, możliwe jest stworzenie spersonalizowanego profilu skóry, który składa się m.in. z indywidualnych progów UV. Dodatkowo użytkowniczki otrzymują dostęp do praktycznych porad i przypomnień o konieczności zastosowania kremu z filtrem.

Producent podaje, że urządzenie ma zbliżoną wielkość do średnicy amerykańskiej pięciocentówki. Wbudowany akumulator pozwala na 7 dni ciągłego monitorowania, a pełne ładowanie zajmuje 2 godziny. Naszyjnik jest odporny na zachlapania, ale już nie na zanurzenie w wodzie.

Naszyjnik powinien świetnie sprawdzić się latem – na co dzień i w trakcie wakacyjnych wyjazdów. Urządzenie może okazać się faktycznie przydatne. Szczególnie, że smartwatche w tej kwestii stawiają zazwyczaj na dane z sieci, a nie wbudowane czujniki.

źródło: The90

The90 Gem nie kosztuje mało

Smart naszyjnik dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – złotej i srebrnej. Pierwsi klienci, którzy zdecydują się na zakup, zapłacą 199 dolarów, co jest równowartością około 736 złotych. Później trzeba będzie zapłacić 299 dolarów, czyli 1107 złotych.