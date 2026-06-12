Trudne czasy na rynku smartfonów. Produkcja maleje

Firma analityczna TrendForce opublikowała raport dotyczący aktualnego poziomu produkcji smartfonów, wraz z prognozą na cały rok 2026. Dla większości marek nie są to zbyt optymistyczne dane.

W 2026 roku nie produkuje się tyle smartfonów co wcześniej

Z raportu TrendForce wynika, że w pierwszym kwartale 2026 roku wyprodukowano około 284 milionów smartfonów, co oznacza spadek o 1,7% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Spadek jest zauważalny, ale – według ekspertów – to tylko zwiastun tego, co wydarzy się na rynku mobilnym.

TrendForce szacuje, że w całym 2026 roku globalna produkcja smartfonów osiągnie poziom 1,051 miliarda egzemplarzy, a to już oznaczać będzie spadek aż o 16,2% w porównaniu do roku ubiegłego. Co więcej, ten scenariusz oceniany jest jako neutralny – pesymistyczny zakłada jeszcze słabszy wynik.

Wynikać ma to z tego, że producenci nadal w dużej mierze mają zapasy tańszych komponentów, ale te w końcu się wyczerpią. Równocześnie ceny modułów pamięci nadal rosną albo przynajmniej utrzymują się na wysokim poziomie, co może zmusić producentów do redukcji założeń produkcyjnych. Szczególnie że nie ma już co liczyć na to, że nabywcy nadal będą w tak dużym stopniu napędzać popyt w obawie przed wyższymi cenami w przyszłości.

W sektorze premium stabilnie, poza nim – gorzej

Reakcja na sytuację rynkową – i tym samym ustalenie celów produkcyjnych – w dużej mierze zależy od profilu danego producenta. Marki mające silną pozycję w segmencie premium mogą być w stanie utrzymać wysoki poziom produkcji (i sprzedaży), ponieważ cena pamięci nie wpływa tak bardzo na koszt całego smartfona. Na zdecydowanie słabszej pozycji są firmy skupiające się na niskiej i średniej półce cenowej.

Widać to zresztą już teraz. Samsung po 1. kwartale 2026 roku nie tylko pozostał największym producentem smartfonów na świecie, ale nawet zwiększył produkcję o 2,3% rok do roku, osiągając poziom 62,6 miliona sztuk. Jeszcze większy wzrost (o blisko 19,7%) zaliczyła firma Apple, która w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyprodukowała 60,2 miliona egzemplarzy i zajęła drugie miejsce w rankingu.

Najniższy stopień podium należy do Oppo (wraz z markami OnePlus i Realme) z wynikiem 29,5 miliona wyprodukowanych smartfonów, co również oznacza wzrost – o 8%. Niżej jednak są spadki – z fabryk czwartego Xiaomi wyjechało 26 milionów egzemplarzy (spadek o 38%!), Vivo – 22 miliony (spadek o 8%), a Transsion, czyli grupy tworzonej przez Tecno, Infinix i Itel – niespełna 20 milionów (spadek o 3%).

Produkcja smartfonów w 1. kwartale 2026 roku (źródło: TrendForce)

Łącznie wspomniana w raporcie szóstka odpowiada za ponad 3/4 całej globalnej produkcji smartfonów.