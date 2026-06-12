MacBook Neo zyska konkurencję. Intel ma plan na tanie laptopy

Intel postanowił odmienić tańsze laptopy. Z zapowiedzi wynika, że będą one przypominać MacBooka Neo.

Intel rzuca wyzwanie Apple

W marcu 2026 roku zadebiutował MacBook Neo, który wywołał niemałe zamieszanie w branży. Stało się oczywiste, że można zrobić niedrogiego, smukłego i dobrze wykonanego laptopa, który oferuje wydajność wystarczającą dla większości osób. Szybko okazało się, że MacBook Neo sprzedaje się świetnie i – co nie powinno dziwić – zaczęliśmy słyszeć o potencjalnej konkurencji.

Wcześniej dowiedzieliśmy się, że przeciwnika dla nowego laptopa Apple szykuje Qualcomm w postaci procesora Snapdragon C. Natomiast teraz poznaliśmy nieco szczegółów na temat Project Firefly, czyli pomysłu Intela na laptopy, które w założeniach mają zapewnić zadowalającą wydajność i niezłą jakość wykonania, przy zachowaniu przyjemnej ceny.

Project Firefly zakłada nie tylko obniżenie cen laptopów, ale też udoskonalenie całego systemu opartego na procesorze. Wykorzystane zostaną układy Intel Core Series 3 (Wildcat Lake), a także części znane ze smartfonów i tabletów. Według Intela rynek telefonów charakteryzuje się większym wolumenem, tańszymi komponentami i krótszymi cyklami produkcyjnymi, pozwalającymi na sprawniejsze wprowadzenie świeższych technologii.

źródło: Intel

Celem Intela nie jest typowe tworzenie laptopów. Zamiast tego przedsięwzięcie zakłada dostarczenie referencyjnego laptopa, którego rozwiązania będą mogły zostać wykorzystane przez zainteresowanych partnerów. Pozwoli to firmom uniknąć kosztów wynikających z rozwoju autorskich technologii.

Czym mają charakteryzować się laptopy Project Firefly?

Przede wszystkim układy Wildcat Lake wykorzystują prostszą, tańszą i bardziej energooszczędną konstrukcję. Procesor składa się z dwóch wydajnych rdzeni i czterech nastawionych na oszczędzanie energii. Do tego dochodzi mniejsze NPU niż w droższych układach i dostosowany, zintegrowany układ graficzny.

Laptop referencyjny ma wszystkie ważne porty, czyli HDMI, USB-A, USB-C z Thunderbolt oraz gniazdo audio 3,5 mm. We wnętrzu siedzi SoC Intela z dwoma układami pamięci pochodzącymi ze smartfonów, a także specjalnie zaprojektowany system chłodzenia, zainspirowany rozwiązaniami znanymi z mniejszych urządzeń. To wszystko zamknięte jest w metalowej obudowie o grubości 12,9 mm.

Niewykluczone, że nie będziemy musieli długo czekać na pierwsze laptopy stworzone w ramach Project Firefly. Podobno platformą Wildcat Lake zainteresowanych jest wielu czołowych producentów komputerów, którzy pewnie chcą zbliżyć się do sukcesu MacBooka Neo.