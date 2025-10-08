Microsoft się opamiętał. Nie wszyscy zapłacą więcej za Xbox Game Pass

Microsoftowi chyba nie spodobała się reakcja graczy na podwyżki abonamentu. Xbox Game Pass zachowa starą cenę, jednak nie wszędzie i trzeba spełnić jeden warunek, aby nie płacić więcej w najbliższej przyszłości.

Xbox Game Pass tylko dla zamożnych?

Fani usługi Microsoftu nie mieli lekko na początku października 2025 roku. Miesiąc zaczął się bowiem podwyżką cen abonamentu Xbox Game Pass – tym razem o wiele większą niż podwyżka cen Xbox Games Pass we wrześniu 2024 roku. Z dnia na dzień gracze musieli pogodzić się z faktem, że za najbogatszy plan Ultimate przyjdzie im zapłacić nie 73,99 złotych miesięcznie, a aż 114,99 złotych za każdy miesiąc.

Powiedzieć, że subskrybenci byli niezadowoleni, to jak nic nie powiedzieć. W końcu nierzadko zdarza się, aby liczba użytkowników, chętnych do anulowania abonamentu, doprowadziła do przeciążenia serwerów. Ci, którzy z chłodną głową podeszli do całej sprawy i pomyśleli „a nuż Xbox się zreflektuje i nie będzie tak źle”, mogą spodziewać się nagrody pocieszenia.

Płacisz za Xbox Game Pass Ultimate? Jesteś kryty

Okazuje się, że podwyżka cen za Xbox Game Pass Ultimate dotyczy wyłącznie nowo zakupionych subskrypcji. Osoby, które opłacają abonament w miejscu zamieszkania i mają włączone automatyczne odnawianie płatności, nie muszą płacić nowej, wyższej ceny. Jeżeli jednak plan zostanie anulowany i dojdzie do ponownego zakupu, cena wzrośnie do tej w aktualnym cenniku.

Sytuacja ma dotyczyć wyłącznie wybranych rynków, takich jak Niemcy, Irlandia, Korea Południowa czy Polska i najprawdopodobniej związana jest z lokalnymi przepisami związanymi z informowaniem o podwyżkach cen abonamentów. W końcu nie tak dawno informowaliśmy o decyzji UOKiK-u, który uznał podwyżki cen Netflixa z sierpnia 2024 roku za naruszające interesy konsumentów.

Podwyżka ceny Xbox Game Pass Ultimate dla obecnych subskrybentów nie jest jednak wykluczona

Czy taki scenariusz utrzyma się długo, trudno powiedzieć. Z jednej strony osoby, obawiające się utraty benefitu w postaci niższej ceny, mogą opłacać abonament, nawet z niego nie korzystając. Wiem coś o tym, bo od premiery HBO Max w Polsce w marcu 2022 roku nie zrezygnowałem z subskrypcji, płacąc 19,99 złotych miesięcznie, a słowa prezesa grupy Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava nie zachęcają do tego, abym próbował przekonać się, czy taniej nie wyjdzie zrezygnować z subskrypcji. Być może Xbox liczy na większy zarobek z długoletnich fanów, niż z osób, które miałyby opłacać droższy abonament, ale o wiele rzadziej.

Z drugiej strony licho wie, co siedzi w głowach Microsoftu. Może w 2026 roku gigant ponownie podwyższy ceny o 50%, ale tym razem poinformuje subskrybujących z odpowiednim wyprzedzeniem i radość z niższej ceny Xbox Game Pass Ultimate będzie krótkoterminowa.

Jedno jest pewne – gigant z Redmond woli, aby abonament dla graczy przynosił jak największe zyski, więc będzie balansować cenami i planami tak, aby „zgadzały się tabelki w Excelu”. Zadowolenie użytkowników z usługi jest niestety sprawą drugorzędną.