Podwyżka cen Netflixa w Polsce nie była zgodna z prawem

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wobec jednego z najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce. Urzędowi nie spodobał się sposób wdrożenia podwyżek dla osób subskrybujących Netflixa.

Netflix pod lupą urzędu – co tym razem nie spodobało się UOKiK-owi?

Tradycyjna telewizja powoli odchodzi do lamusa i coraz więcej Polaków decyduje się na subskrybowanie serwisów streamingowych. Zresztą niedawno pokazałam Wam w obszernym podsumowaniu, z jak wielu platform VOD możecie korzystać w Polsce w 2025 roku oraz przybliżyłam ich cenniki i ofertę.

Trzeba jednak przyznać, że wraz z zainteresowaniem i rosnącymi kosztami wszelkich usług w naszym kraju, również serwisy streamingowe podnoszą ceny. Zdecydował się na to również Netflix, który pod koniec sierpnia 2024 roku podniósł ceny subskrypcji. Okazuje się jednak, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma uwagi odnośnie sposobu wprowadzenia podwyżek przez ten popularny serwis.

Choć platforma VOD poinformowała klientów (e-mailowo i w powiadomieniach po zalogowaniu) o podwyżce opłat od kolejnego okresu rozliczeniowego, UOKiK uważa, że „nie zostały spełnione warunki niezbędne do tego, aby zmiany dotyczące ceny były zgodne z prawem”. Według instytucji Netflix wyszedł z założenia, że „brak sprzeciwu” subskrybenta wobec podwyżki jest równoznaczny z jego zgodą. Tomasz Chróstny podkreślił, że to tak, jakby ktoś wprowadzał nowe zasady gry, nie uzyskując zgody i nie pytając Cię, czy nadal chcesz brać w niej udział.

UOKiK sprawdza podwyżki cen subskrypcji wprowadzone przez Netflixa

Działanie Netfliksa jest zgodne z postanowieniami regulaminu platformy, jednak został on zakwestionowany przez Prezesa UOKiK. W dokumencie platforma zaznacza, iż ma prawo do jednostronnej zmiany cen i istotnych warunków umowy bez aktywnej zgody użytkownika. Według Urzędu praktyki te mogą naruszać interesy konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla, że platforma działa w modelu subskrypcyjnym. Oznacza to, iż płatności pobierane są automatycznie z podpiętej karty płatniczej. Dlatego też ważne jest, aby każda podwyżka była realizowana po świadomej zgodzie klienta. Ponadto stosowane w regulaminie klauzule nie sprawiają, iż umowa może się przedłużać na zmienionych warunkach.

Prezes UOKiK prowadzi postępowanie w tej sprawie. Za zastosowanie niedozwolonych klauzul grozi kara do 10% obrotu za każde postanowienie wraz z usunięciem skutku naruszenia. W tym przypadku takim skutkiem może być zwrot niesłusznie pobranych opłat z rąk konsumentów.

UOKiK kwestionuje sposób wprowadzania podwyżek nie tylko przez Netflixa

Netflix nie jest pierwszą firmą, którą oskarżono o takie działania. Prezes UOKiK działał już wcześniej w podobnym obszarze. Obecnie trwa jeszcze postępowanie wyjaśniające wobec właścicieli usług, takich jak Apple TV+, Disney+, YouTube Premium, HBO Max, Microsoft Xbox Game Pass, Sony PlayStation Plus oraz narzędzi Adobe. Część firm zobowiązała się już do zmiany swoich praktyk (Amazon już wcześniej zastosował się do oczekiwań Urzędu).