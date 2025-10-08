Wchodzisz do Media Expert i czujesz się jak w Biedronce

Media Expert to – w opinii wielu osób – sieć marketów z elektroniką, w końcu na firmę o takim profilu działalności promuje się w reklamach. Jego oferta rozszerzyła się jednak o produkty, których klienci do tej pory szukali m.in. w Biedronce.

Media Expert niczym Biedronka, Lidl i inne markety

Jak zauważył serwis Wiadomości Handlowe, oferta sklepu Media Expert rozszerzyła się o nowe produkty, zgromadzone w sekcji pod nazwą Supermarket. Oferta z tej kategorii jest bardzo szeroka. Podzielono ją na 16 podkategorii:

Środki czytości,

Kawy i dodatki,

Herbaty i dodatki,

Dzbanki filtrujące i akcesoria,

Akcesoria do sprzątania,

Kosmetyki,

Saturatory i akcesoria,

Manicure i pedicure,

Artykuły dla zwierząt,

Suplementy i odżywki,

Zdrowie intymne,

Pielęgnacja dziecka,

Produkty higieniczne,

Ozdoby i koszyki wielkanocne,

Choinki i ozdoby świąteczne,

Książki i komiksy.

W każdej z ww. podkategorii znajdują się kolejne podkategorie, które ułatwiają dotarcie do poszukiwanych produktów. W tym również dla osób wyłącznie pełnoletnich. Sklep nie wymaga jednak przedstawienia dowodu tożsamości – potwierdzenie ukończenia 18. roku życia ogranicza się do deklaracji, że przeglądający ma ponad 18 lat.

Nie, nie powiem Wam, co to było (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Media Expert chce być nie tylko sklepem z elektroniką

Już wcześniej w ofercie tego sklepu można było znaleźć produkty, które nie należały do segmentu elektroniki (ale wciąż były z nim związane, jak kawa czy kapsułki do prania), jednak zdaniem serwisu Wiadomości Handlowe jest to nowy krok w kierunku zbudowania pełnoprawnego marketplace’u, którego oferta może zainteresować nie tylko osoby poszukujące sprzętu elektronicznego i pokrewnych produktów.

Warto przypomnieć, że od 15 września 2025 roku obowiązuje nowy regulamin sklepu internetowego Media Expert. Stanowi on podwaliny pod uruchomienie marketplace’u, na którym będą mogły sprzedawać również inne firmy. Rozszerzenie oferty o kategorię Supermarket wpisuje się w strategię rozwoju oferty.

Z jednej strony dla klientów to zdecydowanie dobra wiadomość, ponieważ oznacza to większy wybór i potencjalnie niższe ceny. Pojawiają się jednak obawy, że przez to zakupy staną się trudniejsze, a do tego mogą wiązać się z późniejszymi problemami, co finalnie może doprowadzić do utraty zaufania do Media Expert (a takie historie już były).

To natomiast jednoznacznie zła wiadomość dla innych sklepów – zarówno stacjonarnych, jak i internetowych, w tym Allegro. Media Expert stanie się bowiem mocnym konkurentem, szczególnie że już teraz cieszy się ogromną popularnością w Polsce.