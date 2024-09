Zmiany w Xbox Game Pass. Jest nowy plan!

Xbox dołącza do aktualnych planów Game Pass nową opcję. Wersja subskrypcji „Standard” jest już oferowana także w Polsce. Co wchodzi w jej skład i ile kosztuje?

Xbox Game Pass Standard – nowy w rodzince

Xbox Game Pass Standard to właściwie rozszerzony plan Game Pass Core, z dostępem do większego katalogu gier i w (jak można się tego spodziewać) wyższej cenie za miesiąc subskrypcji. Różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami planów widać jak na dłoni na poniższym niewielkim zestawieniu.

Core Standard Ultimate 29 złotych/miesiąc 54,99 złotych/miesiąc 73,99 złotych/miesiąc Katalog ponad 25 gier na konsole Setki gier na konsole Setki gier na konsolach, komputerach i w chmurze Sieciowa rozgrywka wieloosobowa na konsolach Sieciowa rozgrywka wieloosobowa na konsolach Sieciowa rozgrywka wieloosobowa na konsolach Oferty i zniżki dla członków Oferty i zniżki dla użytkowników Okazje, zniżki i korzyści oraz ekskluzywne oferty dla użytkowników subskrypcji Nowe gry dostępne w dniu premiery Abonament EA Play

Xbox Game Pass Core

By doprecyzować: w planie Game Pass Core w katalogu znajdziemy obecnie 45 gier, w tym: Control, Doom Eternal, Dishonored 2, Fallout 4, Forza Horizon 4, Gears of War 5, Halo 5: Guardians, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Wreckfest czy Ori and the Will od the Wisps. To też najtańsza opcja dla posiadaczy konsol, by móc swobodnie korzystać z rozgrywki wieloosobowej – za 29 złotych miesięcznie.

Xbox Game Pass Standard

Nowa wersja abonamentu za 54,99 złotych miesięcznie znacznie rozszerza katalog dostępnych gier – obecnie ich liczba przekracza 360. Wśród nich znajdziemy takie tytuły jak: Mafia: Edycja Ostateczna, A Plague Tale: Requiem, Halo: kolekcja Master Chief, Deathloop, Microsoft Flight Simulator, Grounded, Forza Horizon 5, Far Cry 6, The Outer Worlds i wiele, wiele innych.

Xbox Game Pass Ultimate

Ostatnim stopniem abonamentu jest model subskrypcyjny, w którym za 73,99 złotych miesięcznie (a jeszcze niedawno było 62,99 złotych, ajjj…) dostajemy dostęp do 500 gier, wśród których jest na przykład Age of Mythology: Retold, a także inne pachnące świeżością Creatures of Ava, czy Star Trucker. Od pierwszego dnia dostępne są także Call of Duty: Black Ops 6 i zapowiedziane Indiana Jones and the Great Circle. Ponadto mamy opcję grania na komputerach i w chmurze. No i trzeba też wspomnieć, że w skład abonamentu wchodzi subskrypcja EA Play, co oznacza, że można swobodnie grać w wiele gier z serii EA Sports, Battlefield i Star Wars.

Dla graczy PC – bez zmian

Gracze pecetowi nie doczekali się żadnych modyfikacji planów. PC Game Pass za 47,99 złotych miesięcznie oferuje dostęp do ponad 460 gier, nowych tytułów w dniu premiery, a także abonamentu EA Play. Plan Ultimate rozszerza te opcje o możliwość grania także na konsolach oraz w chmurze, choć kosztuje to dodatkowe 26 złotych miesięcznie.