To się nazywa promocja! Prawie 1000 złotych oszczędności

Jest takie powiedzenie: ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. I choć to prawda, to w tym przypadku jest również kluczem do drzwi, za którymi znajduje się mega promocja.

Promocja na pakiet Google AI Pro – za darmo na rok

Oferta pakietów One, zapewniających przede wszystkim dodatkowe miejsce w chmurze Google, a w części przypadków również dodatkowe benefity, jest bardzo szeroka. Wśród nich znajdują się dwa – Google AI Pro i Google AI Ultra. Ten pierwszy standardowo kosztuje 97,99 złotych za miesiąc lub 979,99 złotych przy płatności za rok z góry. Drugi natomiast jest dostępny wyłącznie w ramach subskrypcji odnawianej co miesiąc – standardowa cena to 1229,99 złotych.

Pakiety Google AI Pro i Google AI Ultra zostały stworzone dla osób, które chcą wykorzystać pełny potencjał narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji i dostarczanych przez firmę z Mountain View. Inne pakiety również zapewniają do nich dostęp, ale w ograniczonym lub mniejszym zakresie.

Oba jak najbardziej mogą przydać się również podczas nauki. Amerykanie przygotowali ofertę, która pozwoli wybranym osobom przekonać się o tym na własnej skórze. Studenci mogą bowiem korzystać z pakietu Google AI Pro przez rok za darmo, oszczędzając w ten sposób prawie 10000 złotych.

Według firmy z Mountain View może to im się przydać podczas wykonywania zadań domowych i przygotowań do egzaminu, a także przygotowywania prac pisemnych i prezentacji.

Jesteś studentem? Tak odbierzesz pakiet Google AI Pro na rok za darmo

Promocja na pakiet Google AI Pro na rok za darmo dostępna jest na tej stronie internetowej. Aby z niej skorzystać, konieczne jest potwierdzenie statusu studenta. W tym celu należy kliknąć pastylkę z napisem Potwierdź uprawnienia do abonamentu i wypełnić formularz.

Promocja na pakiet Google AI Pro za darmo na rok dla studentów (źródło: Google)

Promocja dostępna jest do 9 grudnia 2025 roku (tj. do tego dnia można ją aktywować) tylko dla osób, które potwierdziły status studenta i ukończyły 18 lat. Wymagane jest też podanie działającej metody płatności (to standardowy wymóg przy takich ofertach), aczkolwiek kontynuowanie subskrypcji odpłatnie nie jest wymagane – można z niej zrezygnować w dowolnym momencie, w tym wkrótce przed pobraniem pierwszej opłaty po darmowym okresie.