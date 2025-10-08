Kolejna zmiana na Facebooku. Brzmi obiecująco

Meta ogłosiła wprowadzenie kolejnej zmiany, która ma sprawić, że korzystanie z Facebooka będzie jeszcze bardziej satysfakcjonujące. W końcu, jak twierdzi, magia Facebooka zawsze polegała na łączeniu się z innymi.

Facebook ma szybciej zorientować się, co najbardziej lubisz widzieć

Kilka miesięcy temu, w marcu 2025 roku, Meta zapowiedziała zmiany na Facebooku, które wskazywały na powrót do korzeni. Ponad pół roku później ogłoszono kolejną modernizację działania tego serwisu, aby był on bardziej „społecznościowy”, a nie ściekiem pełnym oszukańczych reklam, których wciąż nie brakuje, a także śmieciowych treści (w kwietniu 2025 roku Meta zapowiedziała walkę ze spamem na Facebooku).

Amerykański gigant informuje, że ulepszył silnik rekomendacji, dzięki czemu użytkownicy mają widzieć więcej treści, które mogą ich zainteresować. Równocześnie w ich ręce oddanych zostanie kilka narzędzi, pozwalających im kontrolować to, co widzą i zapewniających więcej sposobów interakcji ze znajomymi podczas oglądania filmów.

Meta utrzymuje, że zainwestowała w ulepszenie silnika rekomendacji, dzięki czemu mechanizm polecania nowych treści jest „inteligentniejszy”, ponieważ szybciej poznaje zainteresowania użytkownika. Dzięki temu jest w stanie wyświetlić mu więcej postów i filmów, które będzie chciał zobaczyć.

Dotyczy to nie tylko rodzaju zawartości, ale też formatów. Ponadto ulepszony silnik rekomendacji zwiększa zasięg materiałów – wyświetla je szybciej większej liczbie użytkowników, co jest korzystne zarówno dla ich twórców, jak i widzów. Lepsze dopasowanie pomaga zapewnić także analiza zapisanych filmów i postów – brane są one pod uwagę przy kolejnych rekomendacjach.

Oczywiście nie zawsze zaproponowane wideo może spodobać się użytkownikowi. Meta o tym pomyślała i dodała możliwość zasygnalizowania, że dany materiał nie trafił w gust – wystarczy dotknąć opcję „Nie interesuje mnie” (ang. Not Interested) na rolce lub zgłosić komentarz, który nie pasuje do ducha rozmowy.

Facebook w nowy sposób pokaże, że znajomy lubi daną rolkę

Równocześnie Meta wdraża nowy sposób pokazywania, że znajomi lubią lub zareagowali na wyświetlony film. Podczas odtwarzania wideo na ekranie wyświetlą się zdjęcia takich osób w pływających bąbelkach. Po dotknięciu zdjęcia konkretnej osoby będzie można szybko wysłać jej wiadomość na Messengerze.

Meta postanowiła również ułatwić znajdowanie kolejnych materiałów na interesujący użytkownika temat – w tym celu wyświetl, korzystając z pomocy sztucznej inteligencji, sugerowane wyszukiwanie na wybranych rolkach.

Na koniec warto zauważyć, że Meta nie tylko dodaje nowe funkcje na Facebooku, ale też usuwa te, które nie cieszą się wystarczającą popularnością – wkrótce z Facebooka i Messengera znikną czaty społecznościowe.