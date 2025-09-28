Jeszcze więcej AI w smartfonach. Nowa funkcja jest już testowana

Nowe smartfony – zgodnie z panującymi na rynku trendami – są niemal przepełnione funkcjami AI. Natomiast Samsung postanowił wykorzystać sztuczną inteligencję w jeszcze jednym miejscu. Chociaż, jeśli chcemy być bardziej precyzyjni, prawdopodobnie będzie to uczenie maszynowe nazwane „AI”, bo tak jest modniej.

Smartfony Samsunga zaoferują jeszcze więcej AI

Już teraz Samsung może pochwalić się bogatą listą funkcji AI w swoich smartfonach. Niektóre z nich, jak przykładowo gumka do wymazywania obiektów na zdjęciach, zapewniają często imponujące efekty. Koreańczycy nie zamierzają jednak zwalniać tempa i wraz z następną większą aktualizacją wprowadzą kolejne nowości oparte o możliwości sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Za zmian, które zauważono w One UI 8.5 wynika, że Samsung zamierza wprowadzić rozwiązanie polegające na automatycznym przełączaniu na dane mobilne z wykorzystaniem AI. W nowej sekcji w ustawieniach pojawią się dwie opcje – Intelligent Link Assessment oraz Intelligent Network Switch.

W przypadku Intelligent Link Assessment przełączanie z Wi-Fi na dane mobilne będzie odbywać się na podstawie analizowanych informacji o połączeniu. Można spodziewać się, że po prostu w razie wykrycia słabszego zasięgu lub niskiej jakości połączenia, smartfon Samsunga automatycznie wybierze dane mobilne. Oczywiście pod warunkiem, że dane mobilne zaoferują lepszą jakość.

Z kolei opcja Intelligent Network Switch będzie odpowiadać za przełączanie pomiędzy Wi-Fi a danymi mobilnymi na podstawie wychwyconych wzorców. Pod uwagę będzie brana historia przełączeń dokonanych przez użytkownika. Sugeruje to, że tylko w konkretnych miejscach smartfon będzie korzystał z mobilnych danych, a w pozostałych z dostępnej i znanej mu sieci Wi-Fi.

Możliwe, że będzie to uczenie maszynowe

Niektórzy zauważają, że „AI” w nazwie funkcji może być tylko zabiegiem marketingowym. Otóż Samsung może postawić na uczenie maszynowe, którego zadaniem będzie rozpoznanie konkretnych zachowań użytkownika oraz sprawdzanie danych dotyczących jakości połączenia Wi-Fi. Nie będzie to raczej pełnoprawny asystent oparty o sztuczną inteligencję.

Wypada wspomnieć, że niedawno poznaliśmy nowe informacje dotyczące One UI 8.5. Dowiedzieliśmy się wówczas, że producent szykuje całkiem ciekawą aktualizację, która może wprowadzić chociażby nowe funkcje bezpieczeństwa i rozwiązanie wykorzystujące NFC przy procesie przesyłania plików.