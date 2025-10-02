Lokalizator, który Cię nie dyskryminuje

W Polsce zadebiutował nowy, kompaktowy lokalizator z brelokiem. Sprzęt nie dyskryminuje Ciebie i Twojego wyboru co do systemu smartfona. Ma sprawdzić się bez względu na to, czy używasz smartfona z Androidem czy iPhone’a z iOS.

Ten lokalizator połączysz z Apple i Google

Tagi są wygodnym rozwiązaniem nie tylko dla osób obawiających się kradzieży lub często gubiących klucze i portfele. Te sprytne akcesoria przydadzą się też w samochodach, rodzicom, którzy chcą śledzić położenie dziecka np. podczas drogi do szkoły, a także opiekunom zwierząt.

Cały proces lokalizowania urządzenia realizowany jest w aplikacji mobilnej, zainstalowanej na Twoim smartfonie lub tablecie. W przypadku urządzeń z iOS jest to Find My, a dla Androida – Google Find My Device. W apce możesz sprawdzić położenie taga na mapie.

Xtorm Travel Tag 2 (źródło: Xtorm)

Producent deklaruje, że parowanie nowego trackera Xtorm Travel Tag 2 ze smartfonem trwa mniej niż minutę. Komunikacja pomiędzy tagiem a telefonem odbywa się przez Bluetooth i jest szyfrowana, dzięki czemu prywatność użytkownika ma być skutecznie chroniona.

Tracker Xtorm Travel Tag 2 – funkcjonalność, dostępność i cena

Xtorm Travel Tag 2 przyjął formę okrągłej pastylki i cechuje się kompaktowością. Jego średnica wynosi 3,1 centymetra, a grubość zaledwie 0,8 centymetra. Producent w zestawie dołącza etui, które można przypiąć do plecaka czy kluczy. Sprzęt w formie breloka jest wtedy nieco większy, a jego średnica wynosi wtedy 3,4 centymetra i grubość 0,9 centymetra.

Xtorm Travel Tag 2 (źródło: Xtorm)

Lokalizator wyróżnia się pyłoszczelnością i wodoodpornością – umieszczony w etui cechuje się klasą IP64. Xtorm Travel Tag 2 zasilany jest jedną baterią CR2032, która – według deklaracji producenta – ma wystarczyć na od 8 do 12 miesięcy pracy. Jeśli bateria będzie wyczerpywała się, użytkownik otrzyma powiadomienie na smartfon, o tym, że należy ją wymienić.

Xtorm Travel Tag 2 jest już sprzedawany w Polsce. Jego cenę ustalono na 89 złotych przy zakupie jednej sztuki, natomiast zestaw złożony z trzech lokalizatorów wyceniono na 179 złotych. Urządzenie dostępne jest w białej i czarnej wersji kolorystycznej.

Gdzie kupić? Lokalizator Xtorm Travel Tag 2 ok. 89 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Warto wspomnieć, że marka Xtorm niedawno wprowadziła na rynek akumulatorki ładowane przez USB-C. Urządzenia są dostępne w wariancie AA i AAA, a w zestawie klient otrzymuje specjalny kabel, pozwalający na jednoczesne ładowanie całego pakietu akumulatorków.