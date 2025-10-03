Czas pozbyć się mopa i wiadra. Oddaj swoją pracę w ręce nowego robota Dreame

W Polsce właśnie zadebiutował kolejny, zaawansowany robot sprzątający, opracowany przez Dreame Technology. Sprzęt ten został ukierunkowany przede wszystkim na czyszczenie podłóg twardych i pokonywanie uporczywych, tłustych plam.

Nowy robot sprzątający Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete zastąpi mop i wiadro

Na polskim rynku debiutuje nowy robot sprzątający Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete. Model ten jest uzupełnieniem serii Aqua 10, ukierunkowanej na system mopowania i czyszczenie przede wszystkim podłóg twardych. Mechanizm robotów z tej serii oparto na stale zwilżanym wałku, jednak w przypadku Aqua 10 Ultra Track Complete nie przybrał on przekroju okręgu – tak jak w modelu Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete – a przekrój eliptyczny, podobnie jak w Dreame Aqua 10 Pro Track. Producent twierdzi, że materiał mopujący przypomina pas bieżni do biegania.

Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete (źródło: Dreame)

Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete wyposażono w system podgrzewania wody w zakresie od 35 do 45 stopni Celsjusza. Woda dozowana jest na wałek za pomocą 24 dysz, dzięki czemu jest on ciągle wilgotny. Ponadto robot automatycznie dostosowuje intensywność zwilżania materiału mopa do aktualnych warunków.

Producent deklaruje, że system ten, wraz z mechanizmem docisku modułu mopującego, mają skutecznie zwalczać nawet uporczywe i tłuste plamy z podłóg. Warto również wspomnieć, że wałek wysuwa się poza obrys robota (z prawej strony), aby doczyścić podłogi wzdłuż mebli, ścian czy listew przypodłogowych. Po zakończonej pracy wałek czyszczony jest wodą o temperaturze 100 stopni Celsjusza i osuszany gorącym powietrzem.

Odkurzanie i precyzyjna nawigacja w Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete

Jeśli chodzi o odkurzanie, Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete oferuje moc ssania, sięgającą 25 tysięcy Paskali. Model ten wyposażono w dwie szczotki HyperStream, mające zapobiegać splątaniu włosów.

Za mapowanie i odnajdowanie się w przestrzeni odpowiada czujnik LDS, zainstalowany w wysuwanej wieżyczce. Robot może automatycznie ją schować, gdy np. chce zmieścić się pod meblami – jego wysokość wynosi wtedy 98 milimetrów. System ten wspierany jest dwoma kamerami z kątem widzenia 160º, które rozpoznają obiekty i elementy w przestrzeni, a także technologią StereoEdge. Rozwiązanie to pozwala na wykrywanie niskich przedmiotów, pozostawionych na podłodze. Ponadto dzięki wysuwanym nóżkom ProLeap robot ten wespnie się na przeszkody o wysokości do 8 centymetrów.

Na uwagę zasługuje także stacja dokująca, choć nie jest ona tak spektakularna, jak w Dreame Matrix 10 Ultra. W przypadku Aqua 10 Ultra Track Complete użytkownik ma do dyspozycji dwie komory na detergenty – do czyszczenia podłóg i usuwania zapachów zwierząt. Poza modułem ThermoHub producent zainstalował w stacji również moduł suszenia worka na kurz, system automatycznego uzupełniania wody i środków czyszczących w robocie, zbiornik na wodę i suche zanieczyszczenia. Model ten może zostać także podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, by stać się niemalże bezobsługowy.

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete (źródło: Dreame)

Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete – cena, dostępność i tanie alternatywy

Nowy robot zadebiutował właśnie w Polsce. Cenę Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete ustalono na 6299 złotych, jednak do 17 października 2025 roku możecie zakupić ten model za 5599 złotych.

Gdzie kupić? Dreame Aqua10 Ultra Track Complete ok. 5599 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

