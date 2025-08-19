Milion monet do wygrania. Podejmiesz wyzwanie?

Jedna z najpopularniejszych platform e-commerce w Polsce wystartowała dziś z kampanią o nazwie Jak grasz, to gamEXP z Allegro. W jej ramach można wygrać łącznie milion Smart! Monet do wykorzystania podczas zakupów.

Milion Smart! Monet na Allegro do wygrania

Akcja Jak grasz, to gamEXP z Allegro potrwa do 15 września 2025 roku. Została ona przygotowana we współpracy z InStreamly – polską firmą, specjalizującą się w marketingu gamingowym, która jest organizatorem akcji. Kampania jest skierowana (przede wszystkim) do społeczności gamingowej. Łączna wartość nagród to okrągły milion Smart! Monet.

Kody, uprawniające do odbioru nagrody w postaci Smart! Monet do wykorzystania podczas zakupów na Allegro, można zdobyć, dołączając do wyzwań w grach, cieszących się dużą popularnością wśród graczy w Polsce – na liście znajdują się League of Legends, Teamfight Tactics oraz Valorant (który w 2024 roku doczekał się rywala w postaci XDefiant).

Nagradzane będzie nie tylko pomyślne ukończenie wyzwania, ale też oglądanie streamów. Ponadto przygotowano wyzwanie specjalne – po jego ukończeniu przyznany zostanie kod na miesięczny dostęp do usługi Allegro Smart! za 0 złotych. Liczba kodów jest jednak ograniczona do 10 tysięcy.

Jak wygrać Smart! Monety na Allegro?

Warunkiem uczestnictwa w wyzwaniach w ramach akcji Jak grasz, to gamEXP z Allegro jest pobranie aplikacji gamEXP (z Overwolf), która zbiera statystyki gracza i na bieżąco informuje o postępach. Po ukończeniu wyzwania przyznany zostanie kod, który można wymienić na Smart! Monety na Allegro na stronie gaming.allegro.pl. Każdy użytkownik może zdobyć kody o łącznej wartości 200 złotych.

Podczas akcji Jak grasz, to gamEXP z Allegro nie trzeba jednak grać, aby wygrać Smart! Monety do wykorzystania podczas zakupów na platformie. Można je bowiem zdobyć również za oglądanie streamów oznaczonych tagiem Allegro gamEXP Dropy!. Co tydzień widzowie mogą zgarnąć po 10 złotych w Smart! Monetach za każde 5 godzin obejrzanych streamów. Warunkiem jest jednak posiadanie konta Twitch z min. 30-dniowym stażem.

1000000 złotych dla graczy (i nie tylko) od Allegro

Pula Smart! Monet za ukończone wyzwania wynosi 800 tysięcy (to równowartość 800 tysięcy złotych), natomiast za oglądanie streamów zostanie przyznanych w sumie 200 tysięcy Smart! Monet (200 tysięcy złotych). Łącznie do zgarnięcia jest zatem okrągły milion złotych.