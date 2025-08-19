Masz smartfon Motorola? Musisz włączyć tę funkcję. Naprawdę warto

Smartfony marki Motorola cieszą się dużą popularnością w Polsce – Motki to jedne z najczęściej wybieranych przez mieszkańców Polski telefonów. Oferują one funkcję, z której zdecydowanie warto skorzystać, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich prywatnych danych.

To funkcja, z której naprawdę warto korzystać na smartfonach marki Motorola

Każdy posiada na swoim smartfonie dane, które nie powinny dostać się w niepowołane ręce. Właśnie dlatego już przy pierwszej konfiguracji urządzenia jego właściciel powinien ustawić blokadę ekranu z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod oraz włączyć weryfikację biometryczną (ze wskazaniem na rozpoznawanie odcisków palców, jeśli rozpoznawanie twarzy opiera się wyłącznie na aparacie – to nie jest najbezpieczniejsze rozwiązanie).

Osoby, posiadające smartfon marki Motorola, które wybrały zabezpieczenie dostępu do urządzenia kodem PIN, powinny włączyć funkcję, dodatkowo zwiększającą poziom bezpieczeństwa. Nazywa się ona Mieszanie klawiatury PIN i można znaleźć ją w aplikacji Moto Secure, fabrycznie zainstalowanej na telefonie. Pozycja ta nie jest widoczna od razu po uruchomieniu programu – należy przewinąć listę, aby do niej dotrzeć (poprzez przesunięcie palcem w górę po ekranie).

Funkcja Mieszanie klawiatury PIN odpowiada dokładnie za to, na co wskazuje jej nazwa. Standardowo klawiatura ma klasyczne ułożenie, zaczynające się od cyfry 1 i kończące 0 w ostatnim rzędzie. Po włączeniu przywoływanej funkcji poszczególne cyfry za każdym razem będą w innym miejscu.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Funkcja Mieszanie klawiatury PIN jest dostępna na smartfonach marki Motorola, które trafiły na rynek w 2023 roku i później.

Dlaczego warto włączyć funkcję Mieszanie klawiatury PIN na smartfonach marki Motorola?

Z pewnością część z Was, jeżeli nie wszyscy, pomyśleli, że to nie jest wygodne, ponieważ kod PIN często wpisuje się „na pamięć”, bez przyglądania się klawiaturze. Po włączeniu funkcji Mieszanie klawiatury PIN trzeba za każdym razem wpatrywać się w wyświetlaną klawiaturę i szukać poszczególnych cyfr, co na pewno wydłuży proces odblokowywania dostępu do urządzenia.

I faktycznie tak będzie, to prawda, ale jednocześnie znacząco zwiększycie poziom bezpieczeństwa danych, zgromadzonych na swoim smartfonie. Może się bowiem zdarzyć, że ktoś postronny podejrzy Wasz kod PIN i go zapamięta. W przypadku klasycznego ułożenia cyfr, będzie w stanie odblokować skradzione urządzenie. Jeśli jednak włączycie funkcję Mieszanie klawiatury PIN i ktoś przejmie Wasz telefon, będąc przekonanym, że zna Wasz PIN, srogo się rozczaruje, a Wasze dane pozostaną zabezpieczone.

Jeżeli macie możliwość, korzystajcie jednak nie tylko z kodu PIN z włączoną funkcją Mieszanie klawiatury PIN, ale też czytnika linii papilarnych. Dwa zabezpieczenia są lepsze niż jedno – czasami, w przypadku braku rozpoznania palca, smartfon prosi o podanie kodu PIN.