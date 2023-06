5G do 1 Gbit/s dla wszystkich klientów Netii

Netia umożliwia swoim klientom korzystanie z sieci 5G od maja 2021 roku. Dziś, dwa lata później, operator ogłosił, że będą oni mogli uzyskać dostęp do jeszcze szybszej technologii 5G, bo o prędkości nawet 1 Gbit/s.

Netia udostępni wszystkim klientom 5G do 1 Gbit/s

Netia świadczy swoje usługi telefonii komórkowej w oparciu o infrastrukturę sieci Plus. Od maja 2021 roku jej klienci mogą korzystać z technologii 5G o prędkości do 600 Mbit/s w paśmie 2600 TDD (2570-2620 MHz). Wkrótce jednak zyskają dostęp do znacznie wyższych prędkości, bo sięgających nawet 1 Gbit/s. Będzie to możliwe dzięki agregacji trzech częstotliwości: dwóch 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz jednej 4G (1800 MHz).

źródło: Netia

Operator nie podaje daty, od której jego klienci będą mogli korzystać z 5G o prędkości do 1 Gbit/s – używa jedynie określenia „wkrótce”. Plus udostępni jednak 5G Ultra już w najbliższy czwartek, 15 czerwca 2023 roku, zatem można spodziewać się, że Netia zrobi to niewiele później, skoro dziś oficjalnie to zapowiedziała.

Plus podał, że jego 5G Ultra ma być początkowo dostępne w wymienionych poniżej miejscowościach – należy oczekiwać, że w tych samych będą mogli korzystać z 5G o prędkości do 1 Gbit/s również klienci telefonii komórkowej Netii:

województwo wielkopolskie – Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Śrem, Rawicz, Szamotuły, Zbąszyń, Kłodawa, Mieścisko, Odolanów, Skoki, Granowo, Sulmierzyce, Wysoka, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Wielichowo, Krzymów,

– Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Śrem, Rawicz, Szamotuły, Zbąszyń, Kłodawa, Mieścisko, Odolanów, Skoki, Granowo, Sulmierzyce, Wysoka, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Wielichowo, Krzymów, województwo dolnośląskie – Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec, Oleśnica, Jawor, Chojnów, Milicz, Syców, Oborniki Śląskie, Kąty Wrocławskie, Długołęka, Łagiewniki, Międzybórz, Kobierzyce,

– Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec, Oleśnica, Jawor, Chojnów, Milicz, Syców, Oborniki Śląskie, Kąty Wrocławskie, Długołęka, Łagiewniki, Międzybórz, Kobierzyce, województwo kujawsko-pomorskie – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Lipno, Żnin, Koronowo, Szubin, Barcin, Białe Błota, Piotrków Kujawski, Mrocza, Jabłonowo Pomorskie, Lubicz Dolny, Oborowo,

– Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Lipno, Żnin, Koronowo, Szubin, Barcin, Białe Błota, Piotrków Kujawski, Mrocza, Jabłonowo Pomorskie, Lubicz Dolny, Oborowo, województwo lubuskie – Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żagań, Międzyrzecz, Szprotawa, Sulęcin, Kożuchów, Świdnica, Kłodawa, Santok,

– Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żagań, Międzyrzecz, Szprotawa, Sulęcin, Kożuchów, Świdnica, Kłodawa, Santok, województwo łódzkie – Łódź, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Wieruszów, Tuszyn, Andrespol,

– Łódź, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Wieruszów, Tuszyn, Andrespol, województwo pomorskie – Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Rumia, Chojnice, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kolbudy,

– Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Rumia, Chojnice, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kolbudy, województwo warmińsko-mazurskie – Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo,

– Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo, województwo zachodniopomorskie – Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Białogard, Wałcz, Choszczno, Pyrzyce, Płoty, Maszewo, Mielno, Rewal.

Oferta telefonii komórkowej firmy Netia

Netia oferuje trzy taryfy na abonament: Standard 5G z 4 GB za 35 złotych miesięcznie, Super 5G z 60 GB przez dwa lata za 55 złotych miesięcznie i VIP 5G ze 100 GB przez dwa lata i TIDALEM w cenie za 65 złotych miesięcznie. We wszystkich ofertach zapewnione są też nielimitowane połączenia na numery komórkowe i stacjonarne oraz SMS-y i MMS-y.

Co ważne, to warunki, obowiązujące przez pierwsze 24 miesiące, a do tego ceny uwzględniają rabat w wysokości 5 złotych za zgody marketingowe. Po dwóch latach cena abonamentu wzrośnie o 5 złotych miesięcznie, a ilość internetu w taryfach Super 5G i VIP 5G zostanie zmniejszona do odpowiednio 30 GB i 60 GB. Oczywiście mowa tu o sytuacji, gdy klient nie zdecyduje się przedłużyć umowy i przejdzie ona na czas nieoznaczony.

Ponadto dostępne są również oferty z dostępem do platformy Disney+ (od 50 złotych miesięcznie), a obecni klienci Netii mogą liczyć na rabat na abonament (od 10 do nawet 25 złotych miesięcznie), podobnie jak osoby, które zdecydują się przenieść numer od innego operatora (taniej przez 3 pierwsze miesiące).