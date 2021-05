Nowa oferta Netia – abonament z internetem 5G już od 35 złotych miesięcznie

Technologia 5G obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej mieszkańców Polski, lecz wciąż nie jest dostępna dla klientów wszystkich operatorów. Od teraz jednak mogą z niej korzystać również osoby, które podpiszą umowę na abonament komórkowy z firmą Netia.

Nowa oferta Netia – abonament z internetem 5G

Nowa oferta Netia jest już dostępna w sprzedaży. Na zainteresowanych nią klientów czekają cztery pakiety: Standard, Premium, Super i VIP. Co warto zauważyć już na samym początku, użytkownicy dwóch ostatnich będą mogli korzystać z technologii 5G, a do tego dostaną też dostęp do serwisu muzycznego TIDAL gratis.

W każdym pakiecie operator zapewnia nielimitowane połączenia głosowe, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz Unii Europejskiej, a także paczkę internetu. Jej wielkość zależna jest od taryfy – zaczyna się od 2 GB w ofercie Standard, a kończy na nawet 72 GB w VIP.

Na jeszcze lepsze warunki mogą liczyć klienci, którzy posiadają już jakąś usługę z oferty Netii, ponieważ za abonament komórkowy zapłacą wówczas każdego miesiąca mniej nawet o 25 złotych. Trzeba jednak wspomnieć, że widoczne w załączonej poniżej tabeli ceny uwzględniają również rabaty za zgody marketingowe i e-fakturę.

Nowa oferta Netia: abonament komórkowy z internetem 5G – cennik (źródło: Netia)

W jeszcze lepszej sytuacji są osoby, które zdecydują się przenieść swój numer od obecnego operatora do Netii, ponieważ tacy klienci nie będą musieli płacić abonamentu aż przez trzy miesiące.

Nowe pakiety internetu mobilnego w technologii 5G z routerem 5G

Wraz z wprowadzeniem nowej oferty abonamentów komórkowych, firma Netia dołączyła do swojego portfolio również nowe pakiety internetu mobilnego z dostępem do technologii 5G, do których można dokupić router 5G.

Klienci mają od teraz do wyboru pakiety 500 GB oraz 1000 GB za – odpowiednio – 100 złotych i 200 złotych miesięcznie. Ponadto mogą wybrać też zestaw z routerem Huawei 5G Pro2 – wówczas miesięczna opłata abonamentowa w obu sytuacjach wzrośnie o 30 złotych, tj. do 130 złotych i 230 złotych. W tym przypadku Netia również premiuje przeniesienie numeru z innej sieci zwolnieniem z opłaty abonamentowej przez trzy miesiące.

Na koniec wypada jeszcze przypomnieć, że operator ten świadczy swoje usługi z wykorzystaniem infrastruktury sieci Plus, która zapewnia dostęp do technologii 5G już ponad 12 mln mieszkańców Polski.