AI Act wchodzi w życie. W Polsce również będzie obowiązywał

Bardzo szybki w ostatnim czasie rozwój sztucznej inteligencji musiał doprowadzić do jej usankcjonowania. Rada Unii Europejskiej zaakceptowała AI Act w maju 2024 roku, a dziś wszedł on w życie. W jaki sposób nowe przepisy wpłyną na stosowanie AI w Europie?

AI Act wszedł w życie 1 sierpnia 2024 roku

AI Act to pierwsza na świecie kompleksowa regulacja sztucznej inteligencji. Inne nacje również pracują nad podobnymi przepisami, lecz jeszcze żadna nie doszła do etapu ich wdrożenia. Akt o Sztucznej Inteligencji stawia określone wymogi różnym rodzajom AI – najmniejsze modelom ogólnego przeznaczenia, natomiast największe modelom „wysokiego ryzyka”.

AI Act zakazuje również wykorzystania modeli sztucznej inteligencji do manipulacji poznawczo-bahawioralnej oraz tworzenia punktacji społecznej (social scoring), co ma miejsce na przykład w Chinach. Ponadto zakazane jest używanie AI przez policję do predykcyjnych działań opartych na profilowaniu.

Wprowadzenie Aktu o AI to przełomowy krok w kierunku odpowiedzialnego i etycznego rozwoju technologii na którego wdrożenie przygotowywaliśmy się już od początku roku. Ta pierwsza w skali świata kompleksowa regulacja prawna dla systemów i modeli sztucznej inteligencji stanowi nie tylko fundament dla innowacji, ale przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo i poszanowanie praw człowieka w obliczu szybko rozwijającej się technologii. Dariusz Standerski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Jak będzie przebiegać wdrożenie AI Act w Polsce?

Jak każde przepisy przyjęte przez Unię Europejską, także AI Act zostanie wdrożony do polskiego porządku prawnego. Będzie się to jednak odbywało etapami. Jako pierwsze zaczną obowiązywać przepisy zakazujące stosowania w całej Unii Europejskiej szczególnie niebezpiecznych systemów AI – już od lutego 2025 roku.

Za rok, w sierpniu 2025 roku, w życie wejdą przepisy dotyczące m.in. określenia organu nadzoru rynku i organu notyfikującego, modeli AI ogólnego przeznaczenia oraz kar za naruszenie zapisów AI Act.

Jako ostatnie zaczną obowiązywać przepisy, które odnoszą się do systemów AI wysokiego ryzyka i związanych z nimi obowiązków – w sierpniu 2026 roku. W przypadku niektórych systemów wysokiego ryzyka, będących elementem produktów podlegających osobnym normom, termin ustalono zaś na sierpień 2027 roku.

Pełną treść AI Act (również w języku polskim) można znaleźć na stronie eur-lex.europa.eu.