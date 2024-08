Przeglądarka Google Chrome zyska 3 nowe funkcje

Przeglądarka Google Chrome oferuje multum funkcji, ale odpowiedzialny za nią gigant z Mountain View nie zamierza przestać jej rozwijać. Dziś ogłosił, że wzbogaci się ona o kolejne trzy nowe funkcje. Oczywiście wykorzystają one sztuczną inteligencję.

Przeglądarka Google Chrome z nowym Obiektywem Google

Już teraz funkcje Obiektywu Google są dostępne w przeglądarce firmy z Mountain View. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na zdjęcie i wybrać opcję Wyszukaj obraz za pomocą: Google. Dzięki temu można na przykład znaleźć podobny produkt, skopiować tekst z grafiki lub go przetłumaczyć na znany język. Można też wejść na stronę google.pl i wybrać ikonę Obiektywu, a następnie wgrać lub przeciągnąć grafikę, aby skorzystać z podobnych funkcji.

Amerykanie, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, postanowili jednak rozszerzyć funkcjonalność Obiektywu. Na pasku adresu pojawi się jego ikona – po jej kliknięciu będzie można zaznaczyć fragment zdjęcia lub kliknąć na konkretny element, gdy się podświetli, aby wyszukać podobną rzecz w internecie (na przykład walizkę lub roślinę). Na tym nie koniec – użytkownicy będą też mogli wskazać, że szukają identycznego produktu w innym kolorze lub zapytać, jak zadbać o konkretną roślinę.

Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na bocznym panelu z paskiem, w którym będzie można zadać dodatkowe pytania na temat danej rzeczy. Funkcja ta ma być dostępna też po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na grafikę i po wybraniu Obiektywu w menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu.

Aktualizacja, wprowadzająca powyższą funkcjonalność, zostanie udostępniona w ciągu kilku najbliższych dni. Google nie wspomina o ograniczonej dostępności, zatem można się jej spodziewać również w Polsce.

Przeglądarka Google Chrome ułatwi też porównywanie produktów

Kolejna funkcja ma natomiast trafić w pierwszej kolejności do użytkowników w Stanach Zjednoczonych w ciągu kilku najbliższych tygodni. Będzie to karta o nazwie Compare (pol. porównaj), która pozwoli porównać produkty z różnych stron.

źródło: Google

Miejmy jednak nadzieję, że nowość ta w niedalekiej przyszłości stanie się dostępna również w Polsce, ponieważ zdecydowanie ułatwi porównywanie i znajdowanie najbardziej odpowiednich produktów. Eliminuje bowiem konieczność przełączania się pomiędzy różnymi kartami lub dzielenia ekranu w niewygodny sposób.

Przeglądarka Google Chrome ułatwi też przeszukiwanie historii wyszukiwania

Trzecia z zapowiedzianych funkcji (niestety) również w pierwszej kolejności trafi do użytkowników w Stanach Zjednoczonych w ciągu kilku najbliższych tygodni. Ułatwi ona przeszukiwanie historii wyszukiwania i wracanie do stron z interesującą zawartością.

Obecnie nie zawsze łatwo jest to zrobić, ponieważ użytkownik może nie pamiętać adresu strony lub konkretnego hasła, które wpisał w wyszukiwarkę. Dzięki nowej funkcji, wykorzystującej sztuczną inteligencję, będzie mógł wpisać w pasku wyszukiwania historii na przykład pytanie: Co to za lodziarnia, którą oglądałem w zeszłym tygodniu?

W odpowiedzi przeglądarka Google Chrome wyświetli mu pasujące do tego pytania strony internetowe, które odwiedził w przeszłości. Amerykanie podkreślają, że korzystanie z tej funkcji będzie opcjonalne i można ją wyłączyć w ustawieniach, a ponadto w odpowiedziach nigdy nie znajdą się strony, odwiedzone podczas korzystania z trybu Incognito.