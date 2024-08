Nowy smartfon Poco M6 Plus 5G ma niejedną mocną stronę

Nowy smartfon Poco M6 Plus 5G to model z niższej półki, a mimo to ma wiele argumentów, które mogą skutecznie przekonać klientów do zakupu. Niektórych elementów na próżno szukać nawet w dużo droższych urządzeniach.

Nowy smartfon Poco M6 Plus 5G – specyfikacja

Co sprawia, że smartfon Poco M6 Plus 5G wyróżnia się na tle większości konkurencji? Między innymi obecność 3,5 mm złącza słuchawkowego na pokładzie, które jest dziś rzadko spotykane, również w tańszych modelach. Ponadto oferuje on emiter podczerwieni, który w sprzętach Xiaomi jest standardem, ale jednocześnie rzadko występuje w telefonach innych marek.

Poco M6 Plus 5G może się też poszczycić certyfikatem IP53, który zapewni wystarczającą na co dzień pyło- i wodoszczelność. Klientów z pewnością usatysfakcjonuje również akumulator o pojemności 5030 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 33 W.

źródło: Flipkart

Za mocną stronę tego modelu możemy też uznać wyświetlacz, ponieważ producent zastosował w nim 6,79-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 240 Hz. Przód pokrywa szkło Corning Glass, aczkolwiek nie wiadomo, której generacji.

Poco M6 Plus 5G ma też na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE 2,3 GHz (4 nm) z modemem 5G, który współpracuje z 6 lub 8 GB RAM (w zależności od wersji). Pamięci wbudowanej jest natomiast 128 GB i istnieje możliwość jej rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności 1 TB.

Ponadto smartfon ma jeszcze 108 Mpix aparat z przysłoną f/1.75 na tyle i 13 Mpix na przodzie oraz czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. W kwestii oprogramowania producent deklaruje tylko dwie aktualizacje Androida i do tego udostępnianie aktualizacji zabezpieczeń przez 4 lata.

Smartfon Poco M6 Plus 5G – cena

Najnowszy model w ofercie marki Poco trafi do sprzedaży w Indiach 5 sierpnia 2024 roku i jego cena będzie zaczynała się od 11999 rupii (równowartość około 570 złotych). Na ten moment nie mamy informacji na temat dostępności tego urządzenia w innych krajach.